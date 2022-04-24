Губернатор Куйвашев уехал в Узбекистан

Дениса Мантурова и Евгения Куйвашева связывают товарищеские отношения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и его команда прибыли в Узбекистан, где проходит форум «Иннопром. Центральная Азия». Представители региона стали частью большой российской делегации, которую возглавляет глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, сообщили URA.RU в областном департаменте информполитики.

«Узбекистан является важным экономическим партнером для Свердловской области. Последние несколько лет республика стабильно входит в десятку наших крупнейших торговых партнеров. В 2021 году оборот взаимной торговли вырос почти на 6% и превысил 360 миллионов долларов», — объяснил Куйвашев важность присутствия свердловчан на форуме. И напомнил, что Средний Урал является родиной основной выставки «Иннопром».

В рамках первого дня губернатор встретился с российскими коллегами — главами Омской области Александром Бурковым и Нижегородской области Глебом Никитиным (они сидели по соседству во время выступления Мантурова на главной пленарной сессии). Ожидается, что Куйвашев сам примет участие в сессии, а также проведет переговоры с хокимом (руководителем) Ферганской области Узбекистана.

В предыдущий раз Куйвашев публично встречался с Мантуровым в декабре 2021 года. Политиков связывают добрые отношения; в политтусовке периодически всплывают слухи, что губернатор может перейти на работу в команду министра или вовсе заменить его. Их декабрьское совещание породило разговоры о конфликте Куйвашева с уральскими бизнесменами — губернатор встретился с министром вместо посещения благотворительного аукциона «Екатерининская ассамблея». Позднее ситуация разрешилась.

В составе свердловской делегации в Ташкент отправились 110 человек. Обсуждалось, что отъезд сопровождается конфликтом. Многие участники якобы недовольны отсутствием четкой программы своего пребывания на форуме «Иннопром. Центральная Азия» и не могут решить, кто понесет за это ответственность.

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