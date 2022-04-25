25 апреля 2022

Попавшее под санкции пермское предприятие ищет десятки рабочих

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Автосалоны и предприятия Свердловского района. Пермь, редуктор пм, вертолетостроение
Сотрудникам обещают премии и полный соцпакет Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Пермское предприятие «Редуктор-ПМ», которое производит редукторы и агрегаты трансмиссий для вертолетов, расширяет штат. На заводе объявлен набор сотрудников.

В штат нужны инженеры-технологи, операторы станков с ПУ, токари, фрезеровщики, дефектовщики авиатехники и другие сотрудники. Всего в списке более 30 вакансий. По данным hh.ru, рабочим в среднем обещают заработную плату от 40 тысяч рублей, также премии и полный соцпакет.

«Редуктор-ПМ» следует установленным планам по разработке и освоению в серийном производстве новых изделий. Список вакансий регулярно обновляется», говорится в официальной группе предприятия «ВКонтакте»,

В марте оборонный завод был внесен в американский санкционный список. Под санкциями США находятся и другие крупные промышленные предприятия Прикамья: АО «ОДК-Пермские моторы» и ОДК-«Авиадвигатель». Они занимаются разработкой и производством двигателей для военной и гражданской промышленности.

Многие российские предприятия находятся под серьезными санкциями уже 8 лет. После начала спецоперации на Украине США и страны Евросоюза ужесточили санкционное давление. Президент Владимир Путин заявил, что российская экономика и в условиях санкций может работать стабильно и без сбоев. В связи с этим правительством страны принят ряд мер по поддержке бизнеса. Россией взят курс на импортозамещение.

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Пермское предприятие «Редуктор-ПМ», которое производит редукторы и агрегаты трансмиссий для вертолетов, расширяет штат. На заводе объявлен набор сотрудников. В штат нужны инженеры-технологи, операторы станков с ПУ, токари, фрезеровщики, дефектовщики авиатехники и другие сотрудники. Всего в списке более 30 вакансий. По данным hh.ru, рабочим в среднем обещают заработную плату от 40 тысяч рублей, также премии и полный соцпакет. «Редуктор-ПМ» следует установленным планам по разработке и освоению в серийном производстве новых изделий. Список вакансий регулярно обновляется», говорится в официальной группе предприятия «ВКонтакте», В марте оборонный завод был внесен в американский санкционный список. Под санкциями США находятся и другие крупные промышленные предприятия Прикамья: АО «ОДК-Пермские моторы» и ОДК-«Авиадвигатель». Они занимаются разработкой и производством двигателей для военной и гражданской промышленности. Многие российские предприятия находятся под серьезными санкциями уже 8 лет. После начала спецоперации на Украине США и страны Евросоюза ужесточили санкционное давление. Президент Владимир Путин заявил, что российская экономика и в условиях санкций может работать стабильно и без сбоев. В связи с этим правительством страны принят ряд мер по поддержке бизнеса. Россией взят курс на импортозамещение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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