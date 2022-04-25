Владислав Якшамин погиб в ходе спецоперации РФ на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Брат-близнец погибшего на Украине челябинского военнослужащего Владислава Якшамина, Алексей, рассказал URA.RU, почему Владислав выбрал профессию военного. По словам Алексея, если бы его брата призвали не в ВДВ, то он, скорее всего, не стал бы оставаться служить по контракту.

«С Владиславом мы закончили 11 классов. После он пошел в университет, а я в колледж. Оба поступили на программистов. После университета Владислава забрали в армию. Сначала три месяца проходил учебку в Омске, затем его перевели в Иваново. В армии Владислав был водителем-механиком БМД», — рассказал URA.RU брат Владислава Алексей.

Алексей добавил, что несмотря на полученное образование, Владислав, не колеблясь, подписал контракт. По словам Алексея, на выбор дальнейшего пути повлиял род войск. Если бы Владислава забрали служить не в ВДВ, скорее всего, он не стал бы оставаться служить пол контракту.

Это была вторая командировка Владислава. За первую командировку в Сирию военнослужащий получил медаль участника. За участие в спецоперации на Украине Владислава наградили орденом мужества. Посмертно. По словам Алексея, его брат никогда не жаловался на службу. Даже если ему было тяжело или больно, он никогда этого не показывал. А совсем недавно, по словам Алексея, они узнали, что в военной части в Иваново Владислав находится на доске почета как отличник в боевой подготовке.

Похороны Владислава состоялись 25 апреля. Министерство обороны РФ, а также правительство Ашинского района оказали семье всю необходимую помощь с организацией похорон и продолжат помогать далее. На похоронах присутствовали представители градообразующих предприятий и общественных организаций.

Спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что операция носит освободительный характер и призвана спасти жителей Донбасса от геноцида, которому их подвергла украинская власть. По сообщениям минобороны РФ, ежедневно российские военные организовывают эвакуацию мирных жителей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам