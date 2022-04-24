Проститься с Владиславом Якшаминым пришли первые лица Ашинского района Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Аше (Челябинская область) 25 апреля простились с погибшим на Украине военнослужащим Владиславом Якшаминым. Информацию об этом подтвердили в администрации района.

«Проститься с Владиславом Якшаминым прибыл глава района Вадим Сергеев. Также на похоронах присутствовали представители градообразующих предприятий и общественных организаций», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации района.

Информацию о гибели военнослужащего опубликовали в группе «Аша VКурce» во «ВКонтакте». Прощание с Владиславом состоялось в здании дома культуры Ашинского муниципального района.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. По сообщениям Минобороны, операция носит освободительный характер и призвана завершить боевые действия на территории Донбасса. Российские военные, по данным военного министерства, ежедневно организуют гуманитарные коридоры для вывода мирных жителей из опасных зон.

Владислав Якшамин служил в ВДВ Фото: группа «Аша | VКурce» в «ВКонтакте»