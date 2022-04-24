24 апреля 2022

В Аше простились с военнослужащим, погибшим на Украине. Фото

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Проститься с Владиславом Якшаминым пришли первые лица Ашинского района Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Аше (Челябинская область) 25 апреля простились с погибшим на Украине военнослужащим Владиславом Якшаминым. Информацию об этом подтвердили в администрации района.

«Проститься с Владиславом Якшаминым прибыл глава района Вадим Сергеев. Также на похоронах присутствовали представители градообразующих предприятий и общественных организаций», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации района.

Информацию о гибели военнослужащего опубликовали в группе «Аша VКурce» во «ВКонтакте». Прощание с Владиславом состоялось в здании дома культуры Ашинского муниципального района.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. По сообщениям Минобороны, операция носит освободительный характер и призвана завершить боевые действия на территории Донбасса. Российские военные, по данным военного министерства, ежедневно организуют гуманитарные коридоры для вывода мирных жителей из опасных зон.

Владислав Якшамин служил в ВДВ
Фото:

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В Аше (Челябинская область) 25 апреля простились с погибшим на Украине военнослужащим Владиславом Якшаминым. Информацию об этом подтвердили в администрации района. «Проститься с Владиславом Якшаминым прибыл глава района Вадим Сергеев. Также на похоронах присутствовали представители градообразующих предприятий и общественных организаций», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации района. Информацию о гибели военнослужащего опубликовали в группе «Аша VКурce» во «ВКонтакте». Прощание с Владиславом состоялось в здании дома культуры Ашинского муниципального района. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля по указу президента России Владимира Путина. По сообщениям Минобороны, операция носит освободительный характер и призвана завершить боевые действия на территории Донбасса. Российские военные, по данным военного министерства, ежедневно организуют гуманитарные коридоры для вывода мирных жителей из опасных зон.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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