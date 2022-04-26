Ульяновские власти подтвердили стрельбу в детском саду

Власти Ульяновской области подтверждают стрельбу в детском саду и наличие погибших
новость из сюжетаСтрельба в ульяновском детском саду
Власти Ульяновской области подтверждают стрельбу в детском саду и наличие погибших. Об этом сообщает РИА «Новости».
Сначала злоумышленник убил нянечку, а потом выстрелил в 5-летнего мальчика и 6-летнюю девочку. Мотив преступления сейчас устанавливается.
Как сообщает telegram-канал Mash, ЧП произошло в саду «Рябинка», в рабочем районе Вешкайма на улице 50 лет СССР. После нападения мужчина покончил с собой.
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