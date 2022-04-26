Ульяновские власти подтвердили стрельбу в детском саду

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Город. Курган, детский сад, утренник, детские стулья
Власти Ульяновской области подтверждают стрельбу в детском саду и наличие погибших Фото:
новость из сюжета
Стрельба в ульяновском детском саду

Власти Ульяновской области подтверждают стрельбу в детском саду и наличие погибших. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сначала злоумышленник убил нянечку, а потом выстрелил в 5-летнего мальчика и 6-летнюю девочку. Мотив преступления сейчас устанавливается.

Как сообщает telegram-канал Mash, ЧП произошло в саду «Рябинка», в рабочем районе Вешкайма на улице 50 лет СССР. После нападения мужчина покончил с собой.

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Власти Ульяновской области подтверждают стрельбу в детском саду и наличие погибших. Об этом сообщает РИА «Новости». Сначала злоумышленник убил нянечку, а потом выстрелил в 5-летнего мальчика и 6-летнюю девочку. Мотив преступления сейчас устанавливается. Как сообщает telegram-канал Mash, ЧП произошло в саду «Рябинка», в рабочем районе Вешкайма на улице 50 лет СССР. После нападения мужчина покончил с собой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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