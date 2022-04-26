Ульяновские власти подтвердили стрельбу в детском саду

Власти Ульяновской области подтверждают стрельбу в детском саду и наличие погибших Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Стрельба в ульяновском детском саду

Власти Ульяновской области подтверждают стрельбу в детском саду и наличие погибших. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сначала злоумышленник убил нянечку, а потом выстрелил в 5-летнего мальчика и 6-летнюю девочку. Мотив преступления сейчас устанавливается.

Как сообщает telegram-канал Mash, ЧП произошло в саду «Рябинка», в рабочем районе Вешкайма на улице 50 лет СССР. После нападения мужчина покончил с собой.