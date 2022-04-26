В пермских ТЦ не подтвердили открытие Zara

Zara не откроет свои магазины в России 30 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На сайте бренда Zara появилось расписание работы магазинов в Перми. Судя по нему, Zara должна открыться в ТРК «Планета» в субботу, 30 апреля. Однако в ТРК эту информацию URA.RU не подтвердили.

«У нас нет информации об открытии. Если появится, то мы сразу это анонсируем в наших группах в соцсетях», — сообщили URA.RU в администрации торгового центра.

В ТРК« Семья», где расположен второй магазин Zara, также ничего об этом не знают. Управляющая ТРК «Семья» Елена Жданова сообщила URA.RU, что такое расписание указано почти во всех магазинах страны и, возможно, это — программная установка.

«Они, возможно, сначала думали, что откроются в апреле. И поставили в программе статус „закрыто“ до определенного срока, а дальше программа вернула прежний статус», — пояснила URA.RU Елена Жданова.

По словам управляющей, оснований полагать, что магазины откроются, пока нет. За 3-4 дня руководство отделов бы предупредило администрации торговых центров об открытии. Как выяснилось чуть позднее, Zara не откроет свои магазины в России 30 апреля. Информация об этом на сайте появилась из-за технического сбоя, заявили РИА «Новости» в компании.

Магазины испанской компании Inditex (Zara, Oysho, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti и др.) объявили о приостановке работы в российских ТЦ из-за начала спецоперации ВС РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Западные компании на попытку защитить русское население на Украине ответили беспрецедентными санкциями.

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