Полиция ведет поиски уже четыре дня Фото: Илья Московец © URA.RU

В Каслях (Челябинская область) полиция объявила в розыск пропавшую 13-летнию Наталью С. С момента пропажи девочки прошло уже четыре дня, сообщает ОМВД России по Каслинскому району.

«Полиция Каслинского района разыскивает несовершеннолетнюю Наталью С. 2008 года рождения. Пропавшая проживает в Каслях по улице Партизанская. 23 апреля она в дневное время ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено», — заявили в райотделе МВД.

В полиции сообщили об особых приметах Натальи. Она выглядит в соответствии с возрастом, рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы русые, длиной до плеч. Пропавшая была одета в темно-синий спортивный костюм, кофта которого имеет капюшон, белые кроссовки.

Пропавшая была одета в темно-синий спортивный костюм Фото: ОМВД России по Каслинскому району Челябинской области