26 апреля 2022

В Челябинской области полиция ищет пропавшую 13-летнюю девочку. Фото

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Клипарт. Магнитогорск, полиция, полицейская собака
Полиция ведет поиски уже четыре дня Фото:

В Каслях (Челябинская область) полиция объявила в розыск пропавшую 13-летнию Наталью С. С момента пропажи девочки прошло уже четыре дня, сообщает ОМВД России по Каслинскому району.

«Полиция Каслинского района разыскивает несовершеннолетнюю Наталью С. 2008 года рождения. Пропавшая проживает в Каслях по улице Партизанская. 23 апреля она в дневное время ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено», — заявили в райотделе МВД.

В полиции сообщили об особых приметах Натальи. Она выглядит в соответствии с возрастом, рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы русые, длиной до плеч. Пропавшая была одета в темно-синий спортивный костюм, кофта которого имеет капюшон, белые кроссовки.

Пропавшая была одета в темно-синий спортивный костюм
Фото:

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В Каслях (Челябинская область) полиция объявила в розыск пропавшую 13-летнию Наталью С. С момента пропажи девочки прошло уже четыре дня, сообщает ОМВД России по Каслинскому району. «Полиция Каслинского района разыскивает несовершеннолетнюю Наталью С. 2008 года рождения. Пропавшая проживает в Каслях по улице Партизанская. 23 апреля она в дневное время ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение не установлено», — заявили в райотделе МВД. В полиции сообщили об особых приметах Натальи. Она выглядит в соответствии с возрастом, рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы русые, длиной до плеч. Пропавшая была одета в темно-синий спортивный костюм, кофта которого имеет капюшон, белые кроссовки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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