В Свердловской области прошел тренировочный ЕГЭ по информатике

С 2021 года школьники, выбравшие экзамен по информатике, сдают его на компьютерах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские выпускники приняли участие в федеральном тренировочном ЕГЭ по информатике в компьютерной форме. До этого ЕГЭ проходили только по теории. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП).

«В Свердловской области состоялся федеральный тренировочный ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям в компьютерной форме. Участие в тренировке приняли более четырех тысяч выпускников», — сказано в сообщении.

В регионе с каждым годом растет количество желающих сдавать информатику. «Значит, становится больше и тех, кто хочет получить профессию, связанную с IT. Кроме того, в этом году восемь учеников стали лауреатами Всероссийской олимпиады школьников по информатике, что является одним из лучших результатов в стране», — отметил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Время для выполнения заданий — 3 часа 55 минут. «Работа состоит из 27 заданий и развернутой части — создания программы на алгоритмическом языке. Особенность экзамена еще и в том, что ученик не получает на руки бумажный бланк, а заполняет его в электронной форме», — говорится в сообщении ДИПа.

Основной период ЕГЭ в 2022 году стартует 26 мая и завершится 2 июля. Ожидается, что в Свердловской области госэкзмен сдадут более 19 тысяч участников.

Ранее URA.RU писало, что выпускница языковой гимназии № 144 города Екатеринбурга Ангелина Колмогорцева продемонстрировала лучший результат по итогам ЕГЭ в Свердловской области. Максимальные баллы девушка получила по обществознанию и русскому языку. Также она заработала 99 баллов по английскому языку.

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