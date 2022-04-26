Путин назначил новых челябинских судей

Президент Владимр Путин назначил четырех судей в Челябинской области Фото: Илья Московец © URA.RU

Президент России Владимир Путин издал указ о назначении судей в арбитражных и гражданских судах. В документе, подписанном 27 апреля и опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, имеются назначения в Челябинской области.

«Назначить председателем Копейского городского суда Хребтова Максима Владимировича. Председателем Кусинского районного суда — Сусину Анастасию Сергеевну», — говорится в тексте президентского указа.

Кроме того, судьей Агаповского райсуда назначена Татьяна Унрау. Татьяна Смирнова стала судьей Курчатовского районного суда Челябинска. Все назначения произведены на шестилетний срок.