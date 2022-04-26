26 апреля 2022

Путин назначил новых челябинских судей

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Пресс-конференция с Президентом России Владимиром Путиным. Архив. Москва, портрет, путин владимир
Президент Владимр Путин назначил четырех судей в Челябинской области Фото:

Президент России Владимир Путин издал указ о назначении судей в арбитражных и гражданских судах. В документе, подписанном 27 апреля и опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, имеются назначения в Челябинской области.

«Назначить председателем Копейского городского суда Хребтова Максима Владимировича. Председателем Кусинского районного суда — Сусину Анастасию Сергеевну», — говорится в тексте президентского указа.

Кроме того, судьей Агаповского райсуда назначена Татьяна Унрау. Татьяна Смирнова стала судьей Курчатовского районного суда Челябинска. Все назначения произведены на шестилетний срок.

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Президент России Владимир Путин издал указ о назначении судей в арбитражных и гражданских судах. В документе, подписанном 27 апреля и опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, имеются назначения в Челябинской области. «Назначить председателем Копейского городского суда Хребтова Максима Владимировича. Председателем Кусинского районного суда — Сусину Анастасию Сергеевну», — говорится в тексте президентского указа. Кроме того, судьей Агаповского райсуда назначена Татьяна Унрау. Татьяна Смирнова стала судьей Курчатовского районного суда Челябинска. Все назначения произведены на шестилетний срок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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