Путин назначил новых челябинских судей

Президент России Владимир Путин издал указ о назначении судей в арбитражных и гражданских судах. В документе, подписанном 27 апреля и опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, имеются назначения в Челябинской области.
«Назначить председателем Копейского городского суда Хребтова Максима Владимировича. Председателем Кусинского районного суда — Сусину Анастасию Сергеевну», — говорится в тексте президентского указа.
Кроме того, судьей Агаповского райсуда назначена Татьяна Унрау. Татьяна Смирнова стала судьей Курчатовского районного суда Челябинска. Все назначения произведены на шестилетний срок.
Президент России Владимир Путин издал указ о назначении судей в арбитражных и гражданских судах. В документе, подписанном 27 апреля и опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, имеются назначения в Челябинской области. «Назначить председателем Копейского городского суда Хребтова Максима Владимировича. Председателем Кусинского районного суда — Сусину Анастасию Сергеевну», — говорится в тексте президентского указа. Кроме того, судьей Агаповского райсуда назначена Татьяна Унрау. Татьяна Смирнова стала судьей Курчатовского районного суда Челябинска. Все назначения произведены на шестилетний срок.