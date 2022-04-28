Челябинский депутат просит поднять стипендии студентам

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Лантратова Яна. Челябинск, лантратова яна
Студенты вынуждены бросать учебу из-за нехватки денег Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова выступила за увеличение размера стипендий для студентов вузов до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом она написала в своем telegram-канале по итогам встречи с ректором и студентами Челябинского госуниверситета.

«В очередной раз убедилась в необходимости увеличения размера стипендии до МРОТ. Ребята рассказали, что многие студенты вынуждены бросать учебу, заниматься наукой, потому что у них нет денег на существование», — сообщила она.

Министерство науки и высшего образования России летом 2020 года сообщало, что рассматривает возможность увеличения размера студенческой стипендии до уровня МРОТ. Отмечалось, что это потребует значительного увеличения бюджетных ассигнований

С 1 января МРОТ на территории Челябинской области установлен в размере 13 890 рублей, с учетом районного коэффициента — 15 793,5 рублей. Обычно МРОТ индексируется 1 января, однако в этом году ожидается его внеплановое повышение.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова выступила за увеличение размера стипендий для студентов вузов до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом она написала в своем telegram-канале по итогам встречи с ректором и студентами Челябинского госуниверситета. «В очередной раз убедилась в необходимости увеличения размера стипендии до МРОТ. Ребята рассказали, что многие студенты вынуждены бросать учебу, заниматься наукой, потому что у них нет денег на существование», — сообщила она. Министерство науки и высшего образования России летом 2020 года сообщало, что рассматривает возможность увеличения размера студенческой стипендии до уровня МРОТ. Отмечалось, что это потребует значительного увеличения бюджетных ассигнований С 1 января МРОТ на территории Челябинской области установлен в размере 13 890 рублей, с учетом районного коэффициента — 15 793,5 рублей. Обычно МРОТ индексируется 1 января, однако в этом году ожидается его внеплановое повышение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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