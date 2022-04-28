Челябинский депутат просит поднять стипендии студентам

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова выступила за увеличение размера стипендий для студентов вузов до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом она написала в своем telegram-канале по итогам встречи с ректором и студентами Челябинского госуниверситета.
«В очередной раз убедилась в необходимости увеличения размера стипендии до МРОТ. Ребята рассказали, что многие студенты вынуждены бросать учебу, заниматься наукой, потому что у них нет денег на существование», — сообщила она.
Министерство науки и высшего образования России летом 2020 года сообщало, что рассматривает возможность увеличения размера студенческой стипендии до уровня МРОТ. Отмечалось, что это потребует значительного увеличения бюджетных ассигнований
С 1 января МРОТ на территории Челябинской области установлен в размере 13 890 рублей, с учетом районного коэффициента — 15 793,5 рублей. Обычно МРОТ индексируется 1 января, однако в этом году ожидается его внеплановое повышение.
Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова выступила за увеличение размера стипендий для студентов вузов до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом она написала в своем telegram-канале по итогам встречи с ректором и студентами Челябинского госуниверситета. «В очередной раз убедилась в необходимости увеличения размера стипендии до МРОТ. Ребята рассказали, что многие студенты вынуждены бросать учебу, заниматься наукой, потому что у них нет денег на существование», — сообщила она. Министерство науки и высшего образования России летом 2020 года сообщало, что рассматривает возможность увеличения размера студенческой стипендии до уровня МРОТ. Отмечалось, что это потребует значительного увеличения бюджетных ассигнований С 1 января МРОТ на территории Челябинской области установлен в размере 13 890 рублей, с учетом районного коэффициента — 15 793,5 рублей. Обычно МРОТ индексируется 1 января, однако в этом году ожидается его внеплановое повышение.