В ХМАО из Омска приплывет дом на 204 квартиры

Для транспортировки груза потребуются сразу 4 баржи Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Девятиэтажный дом на 204 квартиры отправят по Иртышу в Ханты-Мансийск с завода в Омске. Об этом URA.RU рассказал заместитель генерального директора компании-застройщика ООО «Квартал» Евгений Чернов.

«Щебень, песок, цемент, все сыпучие строительные материалы в наш регион доставляются по реке, но готовые строительные панели наша компания заказала впервые. Если этот способ оправдает себя, то мы, естественно, возьмем его на вооружение», — рассказал представитель компании-застройщика.

Так же он добавил, что строительство дома уже началось. По его словам, заливка фундамента почти закончена, сейчас строители ждут, когда панели прибудут в место назначения. «В доме по ул. Георгия Величко будет 9 этажей, 4 подъезда и 204 квартиры. Сборку многоквартирника планируется закончить уже в этом году. Сдача дома запланирована на второй квартал 2023 года», — заявил Чернов.

Ранее URA.RU писало, что Ханты-Мансийск по итогам прошлого года вошел в топ городов по темпу ввода жилых домов. Всего же в прошлом году на территории ХМАО ввели в эксплуатацию 879 тыс. квадратных метров жилья