28 апреля 2022
27 апреля 2022

В ХМАО из Омска приплывет дом на 204 квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройка. Нижневартовск , кран, высотка, дом, многоэтажный дом, строительство дома, строящееся здание
Для транспортировки груза потребуются сразу 4 баржи Фото:

Девятиэтажный дом на 204 квартиры отправят по Иртышу в Ханты-Мансийск с завода в Омске. Об этом URA.RU рассказал заместитель генерального директора компании-застройщика ООО «Квартал» Евгений Чернов.

«Щебень, песок, цемент, все сыпучие строительные материалы в наш регион доставляются по реке, но готовые строительные панели наша компания заказала впервые. Если этот способ оправдает себя, то мы, естественно, возьмем его на вооружение», — рассказал представитель компании-застройщика.

Так же он добавил, что строительство дома уже началось. По его словам, заливка фундамента почти закончена, сейчас строители ждут, когда панели прибудут в место назначения. «В доме по ул. Георгия Величко будет 9 этажей, 4 подъезда и 204 квартиры. Сборку многоквартирника планируется закончить уже в этом году. Сдача дома запланирована на второй квартал 2023 года», — заявил Чернов.

Ранее URA.RU писало, что Ханты-Мансийск по итогам прошлого года вошел в топ городов по темпу ввода жилых домов. Всего же в прошлом году на территории ХМАО ввели в эксплуатацию 879 тыс. квадратных метров жилья

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Девятиэтажный дом на 204 квартиры отправят по Иртышу в Ханты-Мансийск с завода в Омске. Об этом URA.RU рассказал заместитель генерального директора компании-застройщика ООО «Квартал» Евгений Чернов. «Щебень, песок, цемент, все сыпучие строительные материалы в наш регион доставляются по реке, но готовые строительные панели наша компания заказала впервые. Если этот способ оправдает себя, то мы, естественно, возьмем его на вооружение», — рассказал представитель компании-застройщика. Так же он добавил, что строительство дома уже началось. По его словам, заливка фундамента почти закончена, сейчас строители ждут, когда панели прибудут в место назначения. «В доме по ул. Георгия Величко будет 9 этажей, 4 подъезда и 204 квартиры. Сборку многоквартирника планируется закончить уже в этом году. Сдача дома запланирована на второй квартал 2023 года», — заявил Чернов. Ранее URA.RU писало, что Ханты-Мансийск по итогам прошлого года вошел в топ городов по темпу ввода жилых домов. Всего же в прошлом году на территории ХМАО ввели в эксплуатацию 879 тыс. квадратных метров жилья
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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