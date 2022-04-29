В Китае оценили «самый жесткий ответ» России на западные санкции

30 апреля 2022 в 06:34 Размер текста - 17 +

Прекращение поставок газа является «самым жестким ответом» РФ на западные санкции Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Прекращение поставок газа Польше и Болгарии из-за их отказа платить в рублях является «самым жестким ответом» России на западные санкции. К такому выводу приходит декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян в статье, опубликованной в «Хуаньцю шибао». «Россия с 27 апреля объявила о прекращении поставок в эти две страны. Это означает, что ранее выдвинутое Москвой требование об оплате газа в рублях начало действовать и на сегодняшний день считается ее самым жестким ответом на западные санкции», — говорится в статье. По мнению эксперта, кризис на Украине привел к еще большей волатильности международного рынка нефти и газа, пострадавшего от пандемии COVID-19. После начала кризиса изменилась структура цепочки поставок на международном рынке нефти и газа: Москва начала искать новые каналы сбыта этих энергоресурсов, а Европа стала пытаться избавиться от нефтегазовой зависимости от России. При этом для достижения эффективного замещения российских нефти и газа ЕС и США необходимо увеличить дополнительный импорт из Катара и США. Однако у тех не налажена масштабная и стабильная инфраструктура с Западом, предупредил Боцян. Россия обязала недружественные страны покупать газ за рубли. Такой ультиматум выдвинул президент РФ Владимир Путин. Положительно оценили инициативу 76% россиян, сообщал ВЦИОМ. Из них 27% думают, что это поможет рублю укрепиться. «Газпром» уже остановил поставки газа в Польшу и Болгарию. Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что некоторые страны ЕС обратились в Еврокомиссию для разъяснения ситуации и наличия возможности обходить условия РФ по газу. Глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что бюджет России выдержит отказ стран от российского газа. При этом Европа в ближайшее время не сможет полностью отказаться от поставок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Прекращение поставок газа Польше и Болгарии из-за их отказа платить в рублях является «самым жестким ответом» России на западные санкции. К такому выводу приходит декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян в статье, опубликованной в «Хуаньцю шибао». «Россия с 27 апреля объявила о прекращении поставок в эти две страны. Это означает, что ранее выдвинутое Москвой требование об оплате газа в рублях начало действовать и на сегодняшний день считается ее самым жестким ответом на западные санкции», — говорится в статье. По мнению эксперта, кризис на Украине привел к еще большей волатильности международного рынка нефти и газа, пострадавшего от пандемии COVID-19. После начала кризиса изменилась структура цепочки поставок на международном рынке нефти и газа: Москва начала искать новые каналы сбыта этих энергоресурсов, а Европа стала пытаться избавиться от нефтегазовой зависимости от России. При этом для достижения эффективного замещения российских нефти и газа ЕС и США необходимо увеличить дополнительный импорт из Катара и США. Однако у тех не налажена масштабная и стабильная инфраструктура с Западом, предупредил Боцян. Россия обязала недружественные страны покупать газ за рубли. Такой ультиматум выдвинул президент РФ Владимир Путин. Положительно оценили инициативу 76% россиян, сообщал ВЦИОМ. Из них 27% думают, что это поможет рублю укрепиться. «Газпром» уже остановил поставки газа в Польшу и Болгарию. Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что некоторые страны ЕС обратились в Еврокомиссию для разъяснения ситуации и наличия возможности обходить условия РФ по газу. Глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что бюджет России выдержит отказ стран от российского газа. При этом Европа в ближайшее время не сможет полностью отказаться от поставок.