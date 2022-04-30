Вячеслав Володин раскритиковал страны Евросоюза Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту

Страны Евросоюза привыкли жить за счет других. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его словам, решение России об плате газа в рублях является верным.

«В ЕС привыкли жить за счет других: сначала за счет колоний, теперь Россия должна их обогревать. А нам цинично говорят: «Через семь лет мы откажемся от российского газа». Если вы отказываетесь от стратегических отношений, проживите без России хотя бы один год», — написал», — написал Володин в своем telegram-канале.

При этом Володин поддержал идею президента России Владимира Путина ввести оплату за российский газ в рублях. «Такие меры необходимо принимать в отношении недружественных стран. При этом все больше государств договариваются с Россией об оплате газа в рублях», — подытожил он.

Новая схема оплаты газа за рубли с недружественными странами позволит защититься от западных санкций. Соответствующее решение президента России Владимира Путина застрахует Россию на тот случай, если ЕС в рамках новых санкций решит заморозить счета. В перспективе это может сделать рубль международной валютой. Российские власти предложили Индии оплачивать поставки нефти из РФ в долларах или евро, переведя остальную торговлю в рупии и рубли. Товарооборот между Москвой и Индией в 2021 году вырос более, чем на 60%, передает RT. Положительный эффект на экспорт российских компаний оказало укрепление партнерских отношений между Россией и Индией, сообщала «Национальная служба новостей».

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