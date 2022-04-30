Страны Евросоюза привыкли жить за счет других. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его словам, решение России об плате газа в рублях является верным.
«В ЕС привыкли жить за счет других: сначала за счет колоний, теперь Россия должна их обогревать. А нам цинично говорят: «Через семь лет мы откажемся от российского газа». Если вы отказываетесь от стратегических отношений, проживите без России хотя бы один год», — написал», — написал Володин в своем telegram-канале.
При этом Володин поддержал идею президента России Владимира Путина ввести оплату за российский газ в рублях. «Такие меры необходимо принимать в отношении недружественных стран. При этом все больше государств договариваются с Россией об оплате газа в рублях», — подытожил он.
Новая схема оплаты газа за рубли с недружественными странами позволит защититься от западных санкций. Соответствующее решение президента России Владимира Путина застрахует Россию на тот случай, если ЕС в рамках новых санкций решит заморозить счета. В перспективе это может сделать рубль международной валютой. Российские власти предложили Индии оплачивать поставки нефти из РФ в долларах или евро, переведя остальную торговлю в рупии и рубли. Товарооборот между Москвой и Индией в 2021 году вырос более, чем на 60%, передает RT. Положительный эффект на экспорт российских компаний оказало укрепление партнерских отношений между Россией и Индией, сообщала «Национальная служба новостей».
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Страны Евросоюза привыкли жить за счет других. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его словам, решение России об плате газа в рублях является верным. «В ЕС привыкли жить за счет других: сначала за счет колоний, теперь Россия должна их обогревать. А нам цинично говорят: «Через семь лет мы откажемся от российского газа». Если вы отказываетесь от стратегических отношений, проживите без России хотя бы один год», — написал», — написал Володин в своем telegram-канале. При этом Володин поддержал идею президента России Владимира Путина ввести оплату за российский газ в рублях. «Такие меры необходимо принимать в отношении недружественных стран. При этом все больше государств договариваются с Россией об оплате газа в рублях», — подытожил он. Новая схема оплаты газа за рубли с недружественными странами позволит защититься от западных санкций. Соответствующее решение президента России Владимира Путина застрахует Россию на тот случай, если ЕС в рамках новых санкций решит заморозить счета. В перспективе это может сделать рубль международной валютой. Российские власти предложили Индии оплачивать поставки нефти из РФ в долларах или евро, переведя остальную торговлю в рупии и рубли. Товарооборот между Москвой и Индией в 2021 году вырос более, чем на 60%, передает RT. Положительный эффект на экспорт российских компаний оказало укрепление партнерских отношений между Россией и Индией, сообщала «Национальная служба новостей».