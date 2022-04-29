Депутат Думы ХМАО Владимир Зиновьев задекларировал 27 рублей годового дохода Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Депутат от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Зиновьев за 2021 год заработал 27 рублей, в собственности депутата два автомобиля: Mercedes-Benz ML 350 CDI 4 MATIC и Hyundai Santa Fe. Об этом стало известно из декларации, опубликованной 30 апреля на сайте Думы Югры.

Второе место по доходам занял депутат от КПРФ Таги-заде Халид Боюкага оглы. Его доход за прошлый год составил 879 тыс. рублей. Он владеет квартирой в 45 кв. м., и 24/25 долями квартиры в 77 кв. м. Также депутат задекларировал автомобиль LADA Priora.

На третье место претендуют депутат от КПРФ Александра Глотова, и депутат от партии «Единая Россия» Ольга Леснова. Глотова задекларировала доход в 1 млн. 837 тыс. рублей, доход Лесновой на 20 тыс. рублей меньше. Но если Глотова владеет квартирой площадью 39 кв. м. и автомобилем Hyundai Solaris, то Лесновой принадлежат 11/25 дома в 240 кв. м., еще три доли записаны на трех ее несовершеннолетних детей.

Ранее URA.RU рассказало о доходе самого богатого депутата Думы ХМАО VII созыва. Депутат Степан Пыталев указал в декларации доход более 400 млн. рублей.