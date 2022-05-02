Сейчас поиском воров занимается полиция Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске сотрудники полиции разыскивают злоумышленников, причастных к повреждению надгробий на Левобережном кладбище и других городских погостах. Там срезали и украли металлические оградки и памятники, сломали могильные плиты. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Приехали убирать могилки на Левобережное кладбище и были очень расстроены, обнаружив, что в нашей оградке у всех железных памятников вытащены из земли надгробья. Осмотревшись по сторонам, увидели похожую картину на соседних могилках. У кого-то были так же вытащены из земли надгробья, у кого-то срезаны болгаркой полностью ограды, и торчат только трубы из земли, у кого-то сняты дверцы с оград. Убирающиеся соседи, дедушка с бабушкой, сказали, что у них даже крестики с памятников отломали и утащили. Неужели начальство кладбища ничего этого не видит, ведь вывозят все это наверняка „Газелями“», — написала пользовательница в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники полиции в настоящее время находятся на территории магнитогорских кладбищ. Организовано взаимодействие с администрациями с целью установления местонахождения захоронений, на которых повреждены памятники или похищены металлические изделия. Также полицейские устанавливают свидетелей, которые, возможно, находились на кладбищах в момент погрузки металла или повреждения памятников с целью получения информации о транспортных средствах, вывозящих металл или лицах, повредивших чужое имущество. Информацию можно сообщить по телефонам: 8 (3519) 23-58-02, 23-58-85, 20-02-85, 40-17-72, 49-87-02 или 102.

Часть могил вандалы разгромили группа «Черное&Белое Магнитогорск», «ВКонтакте»

С других надгробий срезали все металлические изделия группа «Черное&Белое Магнитогорск», «ВКонтакте»

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