02 мая 2022
01 мая 2022
30 апреля 2022
29 апреля 2022

В Магнитогорске охотники за металлом разграбили кладбища. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка на челябинских муниципальных кладбищах во время родительского дня. Челябинск, днд, полиция, успенское кладбище, добровольная народная дружина
Сейчас поиском воров занимается полиция Фото:

В Магнитогорске сотрудники полиции разыскивают злоумышленников, причастных к повреждению надгробий на Левобережном кладбище и других городских погостах. Там срезали и украли металлические оградки и памятники, сломали могильные плиты. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Приехали убирать могилки на Левобережное кладбище и были очень расстроены, обнаружив, что в нашей оградке у всех железных памятников вытащены из земли надгробья. Осмотревшись по сторонам, увидели похожую картину на соседних могилках. У кого-то были так же вытащены из земли надгробья, у кого-то срезаны болгаркой полностью ограды, и торчат только трубы из земли, у кого-то сняты дверцы с оград. Убирающиеся соседи, дедушка с бабушкой, сказали, что у них даже крестики с памятников отломали и утащили. Неужели начальство кладбища ничего этого не видит, ведь вывозят все это наверняка „Газелями“», — написала пользовательница в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники полиции в настоящее время находятся на территории магнитогорских кладбищ. Организовано взаимодействие с администрациями с целью установления местонахождения захоронений, на которых повреждены памятники или похищены металлические изделия. Также полицейские устанавливают свидетелей, которые, возможно, находились на кладбищах в момент погрузки металла или повреждения памятников с целью получения информации о транспортных средствах, вывозящих металл или лицах, повредивших чужое имущество. Информацию можно сообщить по телефонам: 8 (3519) 23-58-02, 23-58-85, 20-02-85, 40-17-72, 49-87-02 или 102.

Часть могил вандалы разгромили
С других надгробий срезали все металлические изделия
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В Магнитогорске сотрудники полиции разыскивают злоумышленников, причастных к повреждению надгробий на Левобережном кладбище и других городских погостах. Там срезали и украли металлические оградки и памятники, сломали могильные плиты. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «Приехали убирать могилки на Левобережное кладбище и были очень расстроены, обнаружив, что в нашей оградке у всех железных памятников вытащены из земли надгробья. Осмотревшись по сторонам, увидели похожую картину на соседних могилках. У кого-то были так же вытащены из земли надгробья, у кого-то срезаны болгаркой полностью ограды, и торчат только трубы из земли, у кого-то сняты дверцы с оград. Убирающиеся соседи, дедушка с бабушкой, сказали, что у них даже крестики с памятников отломали и утащили. Неужели начальство кладбища ничего этого не видит, ведь вывозят все это наверняка „Газелями“», — написала пользовательница в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники полиции в настоящее время находятся на территории магнитогорских кладбищ. Организовано взаимодействие с администрациями с целью установления местонахождения захоронений, на которых повреждены памятники или похищены металлические изделия. Также полицейские устанавливают свидетелей, которые, возможно, находились на кладбищах в момент погрузки металла или повреждения памятников с целью получения информации о транспортных средствах, вывозящих металл или лицах, повредивших чужое имущество. Информацию можно сообщить по телефонам: 8 (3519) 23-58-02, 23-58-85, 20-02-85, 40-17-72, 49-87-02 или 102.
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© Служба новостей «URA.RU»
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