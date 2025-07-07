В Челябинске возобновили движение автобусов №15, 22а и 35 через Алое поле

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Популярные автобусные маршруты вернулись к прежней схеме движения в Челябинске
Популярные автобусные маршруты вернулись к прежней схеме движения в Челябинске Фото:

В Челябинске, после завершения этапа ремонта теплотрассы на Свердловском проспекте, автобусы №15, 22а и 35 вернулись на свои прежние маршруты в районе Алого поля. Об этом сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

«Автобусы 15, 22а и 35 вернулись на Алое поле. Это произошло после завершения очередного этапа ремонта теплотрассы. Вновь открыто движение по участку Свердловского проспекта от проспекта Ленина до Коммуны в сторону ДС „Юность“», — говорится в сообщении.

Уточняется, что автобус №35 теперь ходит по маршруту: Новосинеглазово — Воровского — Свердловский проспект — Сони Кривой — Энгельса — проспект Ленина — Свердловский проспект. Из-за продолжения ремонтных работ на Свердловском проспекте, автобусы №51 и 58, следующие в сторону Северо-Запада, временно объезжают этот участок по улицам Сони Кривой и Энгельса. Троллейбус №12 также следует измененным маршрутом: АМЗ — Воровского — Курчатова — Энгельса — Коммуны — Свердловский проспект и далее — согласно основному маршруту.

Ранее URA.RU сообщало о полном перекрытии движения транспорта на проспекте Ленина в центре Челябинска с вечера 4 июля до утра 7 июля. Это также было связано с проведением ремонтных работ на теплотрассе.

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В Челябинске, после завершения этапа ремонта теплотрассы на Свердловском проспекте, автобусы №15, 22а и 35 вернулись на свои прежние маршруты в районе Алого поля. Об этом сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт». «Автобусы 15, 22а и 35 вернулись на Алое поле. Это произошло после завершения очередного этапа ремонта теплотрассы. Вновь открыто движение по участку Свердловского проспекта от проспекта Ленина до Коммуны в сторону ДС „Юность“», — говорится в сообщении. Уточняется, что автобус №35 теперь ходит по маршруту: Новосинеглазово — Воровского — Свердловский проспект — Сони Кривой — Энгельса — проспект Ленина — Свердловский проспект. Из-за продолжения ремонтных работ на Свердловском проспекте, автобусы №51 и 58, следующие в сторону Северо-Запада, временно объезжают этот участок по улицам Сони Кривой и Энгельса. Троллейбус №12 также следует измененным маршрутом: АМЗ — Воровского — Курчатова — Энгельса — Коммуны — Свердловский проспект и далее — согласно основному маршруту. Ранее URA.RU сообщало о полном перекрытии движения транспорта на проспекте Ленина в центре Челябинска с вечера 4 июля до утра 7 июля. Это также было связано с проведением ремонтных работ на теплотрассе.
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Ссылки по теме
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