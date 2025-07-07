РМК в партнерстве со Сбером построит новые производства в Челябинской области

Русская медная компания (РМК) и Сбер на ИННОПРОМе подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Как сообщили в пресс-службе РМК, соглашение позволит построить современные производства в Челябинской области.
«Уже 20 лет РМК постоянно находится в поиске и реализации лучших практик в области охраны окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления. Мы намерены развернуть в Челябинской области новые современные производства. Так РМК сделает очередной вклад в устойчивое развитие территории через привлечение инвестиций и создание рабочих мест. Партнерство со Сбером позволить реализовать эти задачи комплексно и эффективно», — цитируют в пресс-службе президента Русской медной компании Андрея Васильченко.
Также РМК и Сбер договорились о долгосрочном партнерстве в области цифрового развития и внедрения искусственного интеллекта. Партнеры планируют создавать цифровых двойников производственных объектов, с помощью промышленных роботов и беспилотного транспорта автоматизировать трудоемкие операции в работе предприятий РМК. Также системы искусственного интеллекта будут использоваться для улучшения качества продукции.
Русская медная компания основана в 2004 году и входит в тройку крупнейших производителей меди в России. В Челябинской области холдинг реализует проекты в Коркино, Карабаше, а также в областном центре и в ряде других территорий.
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