В ХМАО синоптики предупредили о резком похолодании

04 мая 2022 в 11:46 Размер текста - 17 +

В ХМАО придет похолодание и штормовой ветер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО ожидается похолодание до -7 градусов ночью и сильный ветер с порывами до 25 м/с. При этом дневная температура в некоторых районах будет подниматься до 20 градусов тепла. Прогноз составили специалисты Гидрометцентра ХМАО. «Температура ночью -1,+4 градусов, местами до -7 градусов. Днем +12,+17 градусов. 5 апреля по северо-западным районам небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер юго-западный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 15 м/с. Температура ночью, при прояснениях, до -5 градусов. Температура днем +9,+14 градусов», — сказано в сообщении на сайте Гидрометцентра. 6 апреля также ожидается резкое снижение температуры ночью и ветер с порывами до 18 м/с. Согласно прогнозам онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода» в Ханты-Мансийске до конца недели средняя температура днем составит 10-15 градусов выше нуля. Однако в пятницу опустится до +1 градуса. Погода ожидается преимущественно пасмурная. В среду и четверг ветер с порывами до 17 м/с.

В Сургуте в пятницу и субботу также ожидается похолодание до +1 градуса днем, а также снег с дождем. В остальные дни дневная температура составит 11-13 градусов выше нуля. До конца недели в городе ожидается сильный ветер, в пятницу с порывами до 20 м/с.

В Нижневартовске температура опустится до -2 градусов в субботу, в этот же день ожидается штормовой ветер до 25 м/с и снег. Погода будет пасмурная. Дневная температура до конца недели составит 6-12 градусов выше нуля. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В ХМАО ожидается похолодание до -7 градусов ночью и сильный ветер с порывами до 25 м/с. При этом дневная температура в некоторых районах будет подниматься до 20 градусов тепла. Прогноз составили специалисты Гидрометцентра ХМАО. «Температура ночью -1,+4 градусов, местами до -7 градусов. Днем +12,+17 градусов. 5 апреля по северо-западным районам небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер юго-западный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 15 м/с. Температура ночью, при прояснениях, до -5 градусов. Температура днем +9,+14 градусов», — сказано в сообщении на сайте Гидрометцентра. 6 апреля также ожидается резкое снижение температуры ночью и ветер с порывами до 18 м/с.