В Перми установили камеры для контроля оплаты парковки

За оплатой парковки проследят камеры Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми на дорогах устанавливают новые комплексы фотовидеофиксации, которые смогут контролировать оплату парковки в центре. Первые камеры появились в районе дома №50 по ул. Попова, рассказали в мэрии. Установкой оборудования занимается компания «Ростелеком».

«Камеры на улице Попова анализируют данные машин на платной стоянке. В дальнейшем цифровые устройства смогут определять наличие оплаты и период стоянки транспорта», — цитирует сайт администрации Перми директора местного филиала «Ростелекома» Петра Козловского.

Зона платной парковки в Перми постоянно увеличивается. Власти объясняли это строительством нового жилья, что приводит к дефициту мест для машин. URA.RU рассказывало, что штрафов за неоплату паркинга не удается избежать даже автовладельцам, которые закрывают номера машин.