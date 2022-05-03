03 мая 2022
02 мая 2022

В Перми установили камеры для контроля оплаты парковки

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, камера наблюдения, видеофиксация, видеофиксация правонарушений
За оплатой парковки проследят камеры Фото:

В Перми на дорогах устанавливают новые комплексы фотовидеофиксации, которые смогут контролировать оплату парковки в центре. Первые камеры появились в районе дома №50 по ул. Попова, рассказали в мэрии. Установкой оборудования занимается компания «Ростелеком».

«Камеры на улице Попова анализируют данные машин на платной стоянке. В дальнейшем цифровые устройства смогут определять наличие оплаты и период стоянки транспорта», — цитирует сайт администрации Перми директора местного филиала «Ростелекома» Петра Козловского.

Зона платной парковки в Перми постоянно увеличивается. Власти объясняли это строительством нового жилья, что приводит к дефициту мест для машин. URA.RU рассказывало, что штрафов за неоплату паркинга не удается избежать даже автовладельцам, которые закрывают номера машин.

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В Перми на дорогах устанавливают новые комплексы фотовидеофиксации, которые смогут контролировать оплату парковки в центре. Первые камеры появились в районе дома №50 по ул. Попова, рассказали в мэрии. Установкой оборудования занимается компания «Ростелеком». «Камеры на улице Попова анализируют данные машин на платной стоянке. В дальнейшем цифровые устройства смогут определять наличие оплаты и период стоянки транспорта», — цитирует сайт администрации Перми директора местного филиала «Ростелекома» Петра Козловского. Зона платной парковки в Перми постоянно увеличивается. Власти объясняли это строительством нового жилья, что приводит к дефициту мест для машин. URA.RU рассказывало, что штрафов за неоплату паркинга не удается избежать даже автовладельцам, которые закрывают номера машин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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