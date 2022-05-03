Сургутянка пожаловалась в ЛДПР на избиение сына в школе

В Сургуте педагоги разбираются с дракой школьников Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сургутянка пожаловалась в региональное отделение ЛДПР на избиение ее сына в школе. Об этом сообщается на сайте югорского отделения либерал-демократов.

«Сына в очередной раз избили в школе, мы написали заявление в полицию, но администрация образовательного учреждения не признает этого факта и всячески пытается увести от ответственности причастных лиц», — цитирует сургутянку пресс-служба югорского отделения ЛДПР. Руководитель окружного отделения партии Артем Зайцев заявил, что обратился по данному факту в адрес прокуратуры ХМАО и департамента образования городской администрации.

В департаменте общественных коммуникаций и аналитики мэрии Сургута заявили URA.RU, что по инциденту была проведена проверка. «Были выявлены нарушения должностных инструкций. Об инциденте были проинформированы надзорные и контролирующие органы. Была создана и провела работу комиссия. По итогу ответственные лица, допустившие нарушения, которые привели к инциденту, привлечены к дисциплинарной ответственности. В самом учебном заведении провели дополнительную профилактическую работу», — прокомментировали в мэрии.

При этом там подчеркнули, что речь шла не избиении, а обоюдном конфликте между учениками, который перерос в потасовку. «Хотелось бы также отметить, что законопослушное поведение школьников — это задача не только педагогов, но и родителей, здесь нужна совместная работа, ведь влияние родителей — это очень важная часть воспитания», — добавили в городской администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске школьницы устроили драку в туалете. Видео одна из участниц конфликта выложила в соцсети.

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