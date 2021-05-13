В одной из школ Нижневартовска (ХМАО) старшеклассницы подрались в школьном туалете. По данному факту проводят внутреннюю служебную проверку. Об этом URA.RU рассказала директор департамента образования Нижневартовска Инна Святченко.
«В настоящий момент департаментом образования организована служебная проверка по данному факту. По ее результатам будет дана правовая оценка действиям каждого участника конфликта, а также действиям или бездействию администрации образовательного учреждения», — прокомментировала ситуацию Святченко.
Видео разборок опубликовала одна из участниц конфликта в своем аккаунте Instagram, но после того, как в социальных сетях началось распространение записи, школьница удалила его со своей страницы. На видеозаписи, опубликованной телеграм-каналом «Ханты, деньги, нефтевышки», запечатлены две старшеклассницы, дерущиеся в туалете. На следующем видео показывается сломанный ноготь одной из участниц потасовки.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО школьница угодила в травматологию после драки на уроке физкультуры. По словам матери пострадавшей, ее дочь били по ногам и по голове.
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