Мошенник под видом прокурора украл у пермяка 800 тысяч рублей

Мошенник обманул пермяка, представившись по телефону прокурором из Москвы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Краснокамска (Пермский край) лишился сбережений, поверив мошеннику. Тот притворился прокурором и выманил со счетов жертвы более 800 тысяч рублей, сообщает сайт ГУ МВД по Пермскому краю.

«Мужчине на мобильный телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником прокуратуры Москвы и поинтересовался, не покупал ли он медицинские препараты. Получив утвердительный ответ, заявил, что деятельность фирмы по продаже „БАДов“ признана незаконной. В связи с чем мужчине, как клиенту, полагается выплата компенсации в размере 450 тысяч рублей», — сообщили в полиции.

После мошенник заявил мужчине, что для получения компенсации нужно оплатить комиссию, страховку, налог и работу инкассаторов. Все это лже-прокурор оценил в 400 тысяч рублей. Потерпевший перечислил деньги, но под разными предлогами мошенник выманил у него еще более 400 тысяч.

В итоге у потерпевшего были украдены более 800 тысяч рублей, часть из которых мужчина одолжил у знакомых. В полиции возбудили уголовное дело, ведется расследование.