07 мая 2022

Свердловские синоптики обещают потепление в День Победы

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День Победы в Екатеринбурге обещает быть теплым Фото:

В День Победы в Екатеринбурге и Свердловской области потеплеет до +22 градусов. Об этом сообщает свердловский Гидрометцентр на официальном сайте.

«Ночью 9 мая температура поднимется до +6 градусов, а днем до +22. Ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков», — сообщают синоптики.

10 мая ожидается небольшой дождь, ночью температура поднимется до +8, а днем — уже до +20. 11 мая днем обещают небольшой дождь и +18, а ночью — умеренный дождь и +10 градусов.

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В День Победы в Екатеринбурге и Свердловской области потеплеет до +22 градусов. Об этом сообщает свердловский Гидрометцентр на официальном сайте. «Ночью 9 мая температура поднимется до +6 градусов, а днем до +22. Ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков», — сообщают синоптики. 10 мая ожидается небольшой дождь, ночью температура поднимется до +8, а днем — уже до +20. 11 мая днем обещают небольшой дождь и +18, а ночью — умеренный дождь и +10 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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