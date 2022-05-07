Свердловские синоптики обещают потепление в День Победы

День Победы в Екатеринбурге обещает быть теплым
В День Победы в Екатеринбурге и Свердловской области потеплеет до +22 градусов. Об этом сообщает свердловский Гидрометцентр на официальном сайте.
«Ночью 9 мая температура поднимется до +6 градусов, а днем до +22. Ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков», — сообщают синоптики.
10 мая ожидается небольшой дождь, ночью температура поднимется до +8, а днем — уже до +20. 11 мая днем обещают небольшой дождь и +18, а ночью — умеренный дождь и +10 градусов.
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