Греция призвала Запад ввести жесткие санкции против России

09 мая 2022 в 01:09 Размер текста - 17 +

Греция призвала Запад к жестким санкциям при сохранении каналов связи с РФ Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Греция выступает за жесткие санкции против России при сохранении каналов связи с Москвой, чтобы остановить специальную операцию на Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. «Украина должна быть вооружена, чтобы иметь возможность защищать себя, а западный мир должен организованно вводить такие санкции, которые действительно бьют по России, но в то же время каналы связи с Россией должны оставаться настолько открытыми, насколько это возможно», — сказал Мицотакис в интервью газете Vima. Он также отметил правильность действий президента Франции Эмманюэля Макрона, который держит постоянную связь с российским лидером Владимиром Путиным. Евросоюз готовит шестой пакет антироссийских санкций. Обсуждается отключение банков от системы SWIFT и составление списка людей, которые причастны к дезинформации. Решение Евросоюза связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. В частности, обсуждался проект поэтапного отказа от российской нефти. Однако Греция, Мальта и Кипр подняли вопросы относительно запрета на транспортировку нефти между третьими странами. Страны уверены, что подобная мера «лишь поможет конкурентам» Евросоюза. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Греция выступает за жесткие санкции против России при сохранении каналов связи с Москвой, чтобы остановить специальную операцию на Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. «Украина должна быть вооружена, чтобы иметь возможность защищать себя, а западный мир должен организованно вводить такие санкции, которые действительно бьют по России, но в то же время каналы связи с Россией должны оставаться настолько открытыми, насколько это возможно», — сказал Мицотакис в интервью газете Vima. Он также отметил правильность действий президента Франции Эмманюэля Макрона, который держит постоянную связь с российским лидером Владимиром Путиным. Евросоюз готовит шестой пакет антироссийских санкций. Обсуждается отключение банков от системы SWIFT и составление списка людей, которые причастны к дезинформации. Решение Евросоюза связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. После ее начала ЕС ввел масштабные санкции против энергетического сектора РФ. В частности, обсуждался проект поэтапного отказа от российской нефти. Однако Греция, Мальта и Кипр подняли вопросы относительно запрета на транспортировку нефти между третьими странами. Страны уверены, что подобная мера «лишь поможет конкурентам» Евросоюза.