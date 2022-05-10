Экс-главу челябинского поселения заподозрили в помощи осужденному

В обстоятельствах разбирается следственный комитет Фото: Илья Московец © URA.RU

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Углицкого сельского поселения Чесменского района. Он подозревается в фиктивном трудоустройстве осужденного, рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области.

«По версии следствия, в 2020 году подозреваемый фиктивно трудоустроил разнорабочим местного жителя, которому по решению суда было назначено наказание в виде обязательных работ, осознавая, что осужденный не будет выполнять трудовые обязанности. В отношении экс-главы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), — рассказали в пресс-службе.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области. Расследование уголовного дела продолжается.