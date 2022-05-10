10 мая 2022
09 мая 2022

Экс-главу челябинского поселения заподозрили в помощи осужденному

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия от взрыва газа в доме № 19 на улице Доменщиков. Магнитогорск, полиция, ск
В обстоятельствах разбирается следственный комитет Фото:

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Углицкого сельского поселения Чесменского района. Он подозревается в фиктивном трудоустройстве осужденного, рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области.

«По версии следствия, в 2020 году подозреваемый фиктивно трудоустроил разнорабочим местного жителя, которому по решению суда было назначено наказание в виде обязательных работ, осознавая, что осужденный не будет выполнять трудовые обязанности. В отношении экс-главы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), — рассказали в пресс-службе.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области. Расследование уголовного дела продолжается.

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Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Углицкого сельского поселения Чесменского района. Он подозревается в фиктивном трудоустройстве осужденного, рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области. «По версии следствия, в 2020 году подозреваемый фиктивно трудоустроил разнорабочим местного жителя, которому по решению суда было назначено наказание в виде обязательных работ, осознавая, что осужденный не будет выполнять трудовые обязанности. В отношении экс-главы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), — рассказали в пресс-службе. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области. Расследование уголовного дела продолжается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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