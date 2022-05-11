Посол Антонов: РФ ждет от США прекращения игры в «отмену России»

12 мая 2022 в 02:17 Размер текста - 17 +

Посол РФ призвал США завершить опасную игру в «отмену России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Москва надеется, что здравомыслие в Вашингтоне возобладает и позволит прекратить опасную игру в «отмену России», граничащую с идеями расового превосходства. С таким заявлением выступил посол РФ в США Анатолий Антонов. «Хочется верить, что здравомыслие [США] возобладает и позволит прекратить опасную игру в „отмену России“, граничащую с идеями расового превосходства», — написал Антонов в статье «Россию нельзя отменить», опубликованной изданием Newsweek. Дипломат добавил, что даже во времена «холодной войны» Москва и Вашингтон не обрывали культурные, образовательные и научные контакты. О феномене «отмены России» ранее заявлял президент Владимир Путин, комментируя жесткие санкции Запада по отношению к РФ. Масштабные ограничения стали ответом Евросоюза, США, Канады, Японии и ряда других стран на российскую спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, а также защите республик Донбасса. После этого президент подписал указ об ответных экономических санкциях в отношении недружественных стран. В санкционном списке находится 31 компания из США, Германии, Франции, Италии, Чехии, Польши и других европейских стран. С ними нельзя будет совершать ряд операций. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Москва надеется, что здравомыслие в Вашингтоне возобладает и позволит прекратить опасную игру в «отмену России», граничащую с идеями расового превосходства. С таким заявлением выступил посол РФ в США Анатолий Антонов. «Хочется верить, что здравомыслие [США] возобладает и позволит прекратить опасную игру в „отмену России“, граничащую с идеями расового превосходства», — написал Антонов в статье «Россию нельзя отменить», опубликованной изданием Newsweek. Дипломат добавил, что даже во времена «холодной войны» Москва и Вашингтон не обрывали культурные, образовательные и научные контакты. О феномене «отмены России» ранее заявлял президент Владимир Путин, комментируя жесткие санкции Запада по отношению к РФ. Масштабные ограничения стали ответом Евросоюза, США, Канады, Японии и ряда других стран на российскую спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, а также защите республик Донбасса. После этого президент подписал указ об ответных экономических санкциях в отношении недружественных стран. В санкционном списке находится 31 компания из США, Германии, Франции, Италии, Чехии, Польши и других европейских стран. С ними нельзя будет совершать ряд операций.