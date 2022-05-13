Афганистан хочет закупать нефть и газ у России

13 мая 2022 в 12:28 Размер текста - 17 +

Кабул заинтересован в российской нефти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Афганское правительство намерено закупать у России нефть и газ. С соответствующим заявлением выступил временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал. «Мы заинтересованы в закупках топлива, газа. Это то, в чем нуждается наша страна в первую очередь», — заявил Гарвал в интервью РИА «Новостям». Афганский дипломат также добавил, что Кабул заинтересован в дальнейшей реализации газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество России и Афганистана в данном направлении. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Афганское правительство намерено закупать у России нефть и газ. С соответствующим заявлением выступил временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал. «Мы заинтересованы в закупках топлива, газа. Это то, в чем нуждается наша страна в первую очередь», — заявил Гарвал в интервью РИА «Новостям». Афганский дипломат также добавил, что Кабул заинтересован в дальнейшей реализации газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество России и Афганистана в данном направлении.