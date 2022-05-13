Афганистан хочет закупать нефть и газ у России

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Кабул заинтересован в российской нефти Фото:

Афганское правительство намерено закупать у России нефть и газ. С соответствующим заявлением выступил временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал.

«Мы заинтересованы в закупках топлива, газа. Это то, в чем нуждается наша страна в первую очередь», — заявил Гарвал в интервью РИА «Новостям».

Афганский дипломат также добавил, что Кабул заинтересован в дальнейшей реализации газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество России и Афганистана в данном направлении.

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Афганское правительство намерено закупать у России нефть и газ. С соответствующим заявлением выступил временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал. «Мы заинтересованы в закупках топлива, газа. Это то, в чем нуждается наша страна в первую очередь», — заявил Гарвал в интервью РИА «Новостям». Афганский дипломат также добавил, что Кабул заинтересован в дальнейшей реализации газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество России и Афганистана в данном направлении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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