Афганистан хочет закупать нефть и газ у России

Кабул заинтересован в российской нефти
Афганское правительство намерено закупать у России нефть и газ. С соответствующим заявлением выступил временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал.
«Мы заинтересованы в закупках топлива, газа. Это то, в чем нуждается наша страна в первую очередь», — заявил Гарвал в интервью РИА «Новостям».
Афганский дипломат также добавил, что Кабул заинтересован в дальнейшей реализации газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество России и Афганистана в данном направлении.
Больше новостей — в нашем телеграм-канале