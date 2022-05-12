В ХМАО сотрудник УФСИН устроил скандал, приняв ученика за маньяка

Разговаривая со школьниками, мужчина не стеснялся в выражениях Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Сургуте сотрудник УФСИН принял школьника, провожающего свою одноклассницу, за маньяка. Мужчина начал проверять документы у молодого человека, а когда его начали снимать на видео, разбил телефон подруги подростка. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Выяснили, что это за человек был, это сотрудник ФСИН. Какой ущерб пока не известно, идет выяснение, а приставал, потому что выпил» — сообщил источник агентства. При проверке документов мужчина представился сотрудником полиции. Во время беседы, которая сопровождалась нецензурными выражениями, сургутянин заметил, что девочка его снимает. Все закончилось тем, что взрослый забрал у подростка телефон и сломал его.

Сейчас полиция выясняет в подробности случившегося. Причиной разбирательства стало опубликованное видео конфликта в социальных сетях. После того как правоохранители уточнят детали случившегося и сумму ущерба дело направят в суд. Кроме этого, сотрудника УФСИН ждет служебное разбирательство на работе. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «Мужчина является сотрудником одной из исправительных колоний УФСИН России по ХМАО-Югре, нарушил Кодекс этики и служебного поведения сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих уголовно-исполнительной системы. В настоящее время по данному факту проводится проверка» — сообщили в УФСИН по ХМАО.

Уже не раз URA.RU сообщало о несдержанности некоторых взрослых из ХМАО по отношению к детям. Зимой Нефтеюганский районный суд отправил местного жителя в колонию на 3 года и 10 месяцев за жестокое избиение ребенка.

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