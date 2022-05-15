15 мая 2022
14 мая 2022
13 мая 2022

Задержавшего Бекмансурова полицейского признали потерпевшим

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над депутатом Госдумы Бурнашовым. Пермь, суд ленинского района перми
К материалам дела в суде приобщили постановление о признании Константина Калинина потерпевшим Фото:
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Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Остановивший напавшего на пермский вуз студента Тимура Бекмансурова сотрудник ГИБДД Константин Калинин признан потерпевшим. Ему был причинен моральный вред. Об этом 16 мая сообщили в ходе заседания Дзержинского районного суда Перми, где рассматривается вопрос продления срока задержания Бекмансурова под стражей, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Приобщить к материалам дела постановление о признании потерпевшим сотрудника ГИБДД Калинина Константина Михайловича, которому был причинен моральный вред. Плюс протокол допроса Калинина. Он рассказывает, что услышал звуки стрельбы, прибыл в университет, где обезвредил и задержал Бекмансурова, оказал ему первую помощь», — сообщили в суде.

Сотрудники ГИБДД Константин Калинин и Владимир Макаров первыми оказались на кампусе ПГНИУ, когда первокурсник открыл там стрельбу из ружья. Калинин обезвредил напавшего, Макаров организовал эвакуацию студентов и преподавателей. Им были присвоены новые звания и вручены государственные награды.

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Остановивший напавшего на пермский вуз студента Тимура Бекмансурова сотрудник ГИБДД Константин Калинин признан потерпевшим. Ему был причинен моральный вред. Об этом 16 мая сообщили в ходе заседания Дзержинского районного суда Перми, где рассматривается вопрос продления срока задержания Бекмансурова под стражей, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Приобщить к материалам дела постановление о признании потерпевшим сотрудника ГИБДД Калинина Константина Михайловича, которому был причинен моральный вред. Плюс протокол допроса Калинина. Он рассказывает, что услышал звуки стрельбы, прибыл в университет, где обезвредил и задержал Бекмансурова, оказал ему первую помощь», — сообщили в суде. Сотрудники ГИБДД Константин Калинин и Владимир Макаров первыми оказались на кампусе ПГНИУ, когда первокурсник открыл там стрельбу из ружья. Калинин обезвредил напавшего, Макаров организовал эвакуацию студентов и преподавателей. Им были присвоены новые звания и вручены государственные награды.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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