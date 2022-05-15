Задержавшего Бекмансурова полицейского признали потерпевшим

16 мая 2022 в 11:49 Размер текста - 17 +

К материалам дела в суде приобщили постановление о признании Константина Калинина потерпевшим Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Остановивший напавшего на пермский вуз студента Тимура Бекмансурова сотрудник ГИБДД Константин Калинин признан потерпевшим. Ему был причинен моральный вред. Об этом 16 мая сообщили в ходе заседания Дзержинского районного суда Перми, где рассматривается вопрос продления срока задержания Бекмансурова под стражей, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Приобщить к материалам дела постановление о признании потерпевшим сотрудника ГИБДД Калинина Константина Михайловича, которому был причинен моральный вред. Плюс протокол допроса Калинина. Он рассказывает, что услышал звуки стрельбы, прибыл в университет, где обезвредил и задержал Бекмансурова, оказал ему первую помощь», — сообщили в суде. Сотрудники ГИБДД Константин Калинин и Владимир Макаров первыми оказались на кампусе ПГНИУ, когда первокурсник открыл там стрельбу из ружья. Калинин обезвредил напавшего, Макаров организовал эвакуацию студентов и преподавателей. Им были присвоены новые звания и вручены государственные награды. Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

Остановивший напавшего на пермский вуз студента Тимура Бекмансурова сотрудник ГИБДД Константин Калинин признан потерпевшим. Ему был причинен моральный вред. Об этом 16 мая сообщили в ходе заседания Дзержинского районного суда Перми, где рассматривается вопрос продления срока задержания Бекмансурова под стражей, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Приобщить к материалам дела постановление о признании потерпевшим сотрудника ГИБДД Калинина Константина Михайловича, которому был причинен моральный вред. Плюс протокол допроса Калинина. Он рассказывает, что услышал звуки стрельбы, прибыл в университет, где обезвредил и задержал Бекмансурова, оказал ему первую помощь», — сообщили в суде. Сотрудники ГИБДД Константин Калинин и Владимир Макаров первыми оказались на кампусе ПГНИУ, когда первокурсник открыл там стрельбу из ружья. Калинин обезвредил напавшего, Макаров организовал эвакуацию студентов и преподавателей. Им были присвоены новые звания и вручены государственные награды.