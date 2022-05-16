В УрФУ раскрыли рейтинг задолженностей среди студентов

Студенты УрФУ имеют наибольшее количество долгов по физической культуре, математике, иностранным языкам, физике и графике. Соответствующим рейтингом поделилась пресс-служба университета.
«Физкультура, математика, иностранный, физика и инженерная графика — топ-5 дисциплин, по которым больше всего не аттестованы студенты университета», — заявили в ВУЗе. Пост был опубликован в официальном telegram-канале УрФУ.
Уточняется, что студентов без долгов больше половины — 53% от общего числа. От остального количества учащихся порядка 18% имеют долги по трем дисциплинам или более.
Ранее сообщалось, что из УрФУ отчисляют студентов из-за долгов. В пресс-службе ВУЗа сообщили, что в списках на отчисление 767 студентов разных форм обучения из-за просроченных задолженностей за предыдущие семестры.
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Студенты УрФУ имеют наибольшее количество долгов по физической культуре, математике, иностранным языкам, физике и графике. Соответствующим рейтингом поделилась пресс-служба университета. «Физкультура, математика, иностранный, физика и инженерная графика — топ-5 дисциплин, по которым больше всего не аттестованы студенты университета», — заявили в ВУЗе. Пост был опубликован в официальном telegram-канале УрФУ. Уточняется, что студентов без долгов больше половины — 53% от общего числа. От остального количества учащихся порядка 18% имеют долги по трем дисциплинам или более. Ранее сообщалось, что из УрФУ отчисляют студентов из-за долгов. В пресс-службе ВУЗа сообщили, что в списках на отчисление 767 студентов разных форм обучения из-за просроченных задолженностей за предыдущие семестры.