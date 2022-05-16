16 мая 2022

В УрФУ раскрыли рейтинг задолженностей среди студентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты УрФУ в экзаменационный период. Екатеринбург, экзамен, зачетная книжка, сессия, зачет
Академические задолженности есть у 47% студентов УрФУ Фото:

Студенты УрФУ имеют наибольшее количество долгов по физической культуре, математике, иностранным языкам, физике и графике. Соответствующим рейтингом поделилась пресс-служба университета.

«Физкультура, математика, иностранный, физика и инженерная графика — топ-5 дисциплин, по которым больше всего не аттестованы студенты университета», — заявили в ВУЗе. Пост был опубликован в официальном telegram-канале УрФУ.

Уточняется, что студентов без долгов больше половины — 53% от общего числа. От остального количества учащихся порядка 18% имеют долги по трем дисциплинам или более.

Ранее сообщалось, что из УрФУ отчисляют студентов из-за долгов. В пресс-службе ВУЗа сообщили, что в списках на отчисление 767 студентов разных форм обучения из-за просроченных задолженностей за предыдущие семестры.

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Студенты УрФУ имеют наибольшее количество долгов по физической культуре, математике, иностранным языкам, физике и графике. Соответствующим рейтингом поделилась пресс-служба университета. «Физкультура, математика, иностранный, физика и инженерная графика — топ-5 дисциплин, по которым больше всего не аттестованы студенты университета», — заявили в ВУЗе. Пост был опубликован в официальном telegram-канале УрФУ. Уточняется, что студентов без долгов больше половины — 53% от общего числа. От остального количества учащихся порядка 18% имеют долги по трем дисциплинам или более. Ранее сообщалось, что из УрФУ отчисляют студентов из-за долгов. В пресс-службе ВУЗа сообщили, что в списках на отчисление 767 студентов разных форм обучения из-за просроченных задолженностей за предыдущие семестры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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