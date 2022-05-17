«Уральские авиалинии» запустят рейсы на Камчатку и Сахалин

17 мая 2022 в 19:07 Размер текста - 17 +

Рейсы на Камчатку и Сахалин будут отправляться из Екатеринбурга по два раза в неделю Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила о старте транзитных рейсов через Екатеринбург из Санкт-Петербурга в Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский. Об этом сообщается на официальном сайте компании. «Теперь на Камчатку и Сахалин можно долететь сразу из нескольких городов России», — говорится в посте. Авиакомпания объявила о старте следующих направлений: Рейс U6-385/386 «Санкт-Петербург — Екатеринбург — Владивосток — Петропавловск-Камчатский», запуск с 9 июня по четвергам и воскресеньям, обратно по понедельникам и пятницам;

Рейс U6-663/664 «Санкт-Петербург — Екатеринбург — Владивосток — Южно-Сахалинск», с 10 июня по вторникам и пятницам, обратно по средам и субботам. Стартовая цена для перелетов из Екатеринбурга: В Петропавловск — от 15 100 руб. в одну сторону (при покупке билета туда-обратно);

в Южно-Сахалинск — от 14 100 руб. в одну сторону (при покупке билета туда-обратно);

во Владивосток (прямой беспосадочный) от 6 400 руб. в одну сторону. Уточняется, что рейсы во Владивосток будут отправляться четырежды в неделю с 9 июня — по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Рейсы из Владивостока в Екатеринбург будут осуществляться по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила о старте транзитных рейсов через Екатеринбург из Санкт-Петербурга в Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский. Об этом сообщается на официальном сайте компании. «Теперь на Камчатку и Сахалин можно долететь сразу из нескольких городов России», — говорится в посте. Авиакомпания объявила о старте следующих направлений: Стартовая цена для перелетов из Екатеринбурга: во Владивосток (прямой беспосадочный) от 6 400 руб. в одну сторону. Уточняется, что рейсы во Владивосток будут отправляться четырежды в неделю с 9 июня — по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Рейсы из Владивостока в Екатеринбург будут осуществляться по понедельникам, средам, пятницам и субботам.