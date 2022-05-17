«Уральские авиалинии» запустят рейсы на Камчатку и Сахалин

Рейсы на Камчатку и Сахалин будут отправляться из Екатеринбурга по два раза в неделю
Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила о старте транзитных рейсов через Екатеринбург из Санкт-Петербурга в Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
«Теперь на Камчатку и Сахалин можно долететь сразу из нескольких городов России», — говорится в посте. Авиакомпания объявила о старте следующих направлений:
- Рейс U6-385/386 «Санкт-Петербург — Екатеринбург — Владивосток — Петропавловск-Камчатский», запуск с 9 июня по четвергам и воскресеньям, обратно по понедельникам и пятницам;
- Рейс U6-663/664 «Санкт-Петербург — Екатеринбург — Владивосток — Южно-Сахалинск», с 10 июня по вторникам и пятницам, обратно по средам и субботам.
Стартовая цена для перелетов из Екатеринбурга:
- В Петропавловск — от 15 100 руб. в одну сторону (при покупке билета туда-обратно);
- в Южно-Сахалинск — от 14 100 руб. в одну сторону (при покупке билета туда-обратно);
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во Владивосток (прямой беспосадочный) от 6 400 руб. в одну сторону.
Уточняется, что рейсы во Владивосток будут отправляться четырежды в неделю с 9 июня — по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Рейсы из Владивостока в Екатеринбург будут осуществляться по понедельникам, средам, пятницам и субботам.
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