«Уральские авиалинии» запустят рейсы на Камчатку и Сахалин

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, кольцово, взлет самолета, airbus320, эйрбас320
Рейсы на Камчатку и Сахалин будут отправляться из Екатеринбурга по два раза в неделю Фото:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила о старте транзитных рейсов через Екатеринбург из Санкт-Петербурга в Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

«Теперь на Камчатку и Сахалин можно долететь сразу из нескольких городов России», — говорится в посте. Авиакомпания объявила о старте следующих направлений:

  • Рейс U6-385/386 «Санкт-Петербург — Екатеринбург — Владивосток — Петропавловск-Камчатский», запуск с 9 июня по четвергам и воскресеньям, обратно по понедельникам и пятницам;
  • Рейс U6-663/664 «Санкт-Петербург — Екатеринбург — Владивосток — Южно-Сахалинск», с 10 июня по вторникам и пятницам, обратно по средам и субботам.

Стартовая цена для перелетов из Екатеринбурга:

  • В Петропавловск — от 15 100 руб. в одну сторону (при покупке билета туда-обратно);
  • в Южно-Сахалинск — от 14 100 руб. в одну сторону (при покупке билета туда-обратно);

  • во Владивосток (прямой беспосадочный) от 6 400 руб. в одну сторону.

Уточняется, что рейсы во Владивосток будут отправляться четырежды в неделю с 9 июня — по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Рейсы из Владивостока в Екатеринбург будут осуществляться по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила о старте транзитных рейсов через Екатеринбург из Санкт-Петербурга в Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский. Об этом сообщается на официальном сайте компании. «Теперь на Камчатку и Сахалин можно долететь сразу из нескольких городов России», — говорится в посте. Авиакомпания объявила о старте следующих направлений: Стартовая цена для перелетов из Екатеринбурга: во Владивосток (прямой беспосадочный) от 6 400 руб. в одну сторону. Уточняется, что рейсы во Владивосток будут отправляться четырежды в неделю с 9 июня — по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Рейсы из Владивостока в Екатеринбург будут осуществляться по понедельникам, средам, пятницам и субботам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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