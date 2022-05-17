Об инициативе, которую поддержали жители, рассказал Александр Егоров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинской области заказали разработку технико-экономического обоснования продления трамвайной линии в Челябинске от ж/д вокзала в Ленинский район — по мосту через железнодорожные пути. Об этом сообщает telegram-канал «Транспорт Челябинской агломерации», который ведет заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров. Согласно техническому заданию, строительство должно уложиться в 2,7 млрд рублей.

«В рамках проекта предполагается не только построить трамвайные пути, обеспечив прямой скоростной транспортной связью район с центром города, но и провести реконструкцию проблемного путепровода. Также планируется расширение путепровода на габарит трамвайной линии для сохранения существующей пропускной способности узла», — говорится в сообщении.

По данным на официальном портале госзакупок, заявки от желающих подготовить проект обоснования инвестиций принимают до 25 мая. Итоги будут подведены 27 мая. Начальная, максимальная, цена контракта составляет 15,5 млн рублей. Заказчиком работ выступает миндортранс области. Согласно техзаданию, проект обоснования инвестиций должен учитывать, что предельная стоимость строительства — 2,7 млрд рублей. Проект поддержали жители Челябинска, он призван улучшить транспортное сообщение из центра города в Ленинский район.