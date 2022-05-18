Кадыров пообещал восстановить Мариуполь по примеру Чечни

18 мая 2022 в 12:32 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров пообещал совместными усилиями восстановить Мариуполь Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Мариуполя восстановят разрушенную в результате боевых действий инфраструктуру по примеру Чечни. Об этом заявил глава Республики Рамзан Кадыров. «Власти города планируют перенять опыт Чеченской Республики. Наша практика быстрого и качественного восстановления комфортной и красивой городской среды окажет существенную поддержку местным властям», — написал Кадыров в Telegram. Глава администрации города Константин Иващенко выразил желание тесного и взаимовыгодного сотрудничества с Чеченской Республикой на встрече с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым и председателем парламента республики Магомедом Даудовым, уточнили Кадыров. Как заявляли в Минобороны РФ, вооруженные силы России совместно с народной милицией ДНР в ходе специальной операции на Украине установили полный контроль над Мариуполем. Оставшихся в городе националистов заблокировали на металлургическом комбинате «Азовсталь». Однако, позже, часть оставшихся на заводе боевиков националистического батальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен в РФ) безоговорочно сдались в плен, передает «Национальная служба новостей».

Власти Мариуполя восстановят разрушенную в результате боевых действий инфраструктуру по примеру Чечни. Об этом заявил глава Республики Рамзан Кадыров. «Власти города планируют перенять опыт Чеченской Республики. Наша практика быстрого и качественного восстановления комфортной и красивой городской среды окажет существенную поддержку местным властям», — написал Кадыров в Telegram. Глава администрации города Константин Иващенко выразил желание тесного и взаимовыгодного сотрудничества с Чеченской Республикой на встрече с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым и председателем парламента республики Магомедом Даудовым, уточнили Кадыров. Как заявляли в Минобороны РФ, вооруженные силы России совместно с народной милицией ДНР в ходе специальной операции на Украине установили полный контроль над Мариуполем. Оставшихся в городе националистов заблокировали на металлургическом комбинате «Азовсталь». Однако, позже, часть оставшихся на заводе боевиков националистического батальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен в РФ) безоговорочно сдались в плен, передает «Национальная служба новостей».