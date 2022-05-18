Данную модель должны производить на замену советских кукурузников «Ан-2» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отечественный легкий моторный самолет «Байкал» будут производить в особой экономической зоне «Титановая долина» в Свердловской области. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики (ДИП).

«Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) в Екатеринбурге станет базовой площадкой по изготовлению самолетов „Байкал“. Завершение летно-конструкторских и сертификационных испытаний легкого многоцелевого самолета намечено на 2023 год. Площадка „Титановой долины“, на которой построено предприятие, будет значительно расширена», — говорится в сообщении ДИПа.

Технический директор УЗГА Леонид Худорожков заявил, что первый полноценный образец двигателя, который будет являться доводочным экземпляром, завод изготовит к декабрю 2022 года. «В марте 2023 года уже двигатель, который станет предсерийным. Дальше — планомерное освоение, установка его на летающей лаборатории и переход к серийному производству», — цитирует Худорожкова ДИП. Планируется, что на предприятии будет проходить полный цикл изготовления самолета.

На данный момент самолет оснащен зарубежным мотором General Electriс H80-100, его планируется заменить на российский газотурбинный ВК-800СМ к 2024 году. Также УЗГА разместил свыше 170 вакансий меньше чем за месяц.