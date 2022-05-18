Пермский 23-летний рядовой погиб в ходе спецоперации на Украине

Рядовой Виктор Могильников погиб, выполняя свой воинский долг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

О гибели Виктора Васильевича Могильникова из села Редикор (Пермский край) сообщила администрация Чердынского муниципального округа. Пост опубликован на странице в соцсети «ВКонтакте».

«С болью и горечью сообщаем, что наш земляк, уроженец села Редикор, гвардии рядовой Виктор Васильевич Могильников погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине», — написано в сообщении. Ему было 23 года.

Специальная военная операция на Украине проводится вынужденно в связи с геноцидом против русских на Донбассе. О ее начале президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.