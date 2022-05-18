18 мая 2022

Пермский 23-летний рядовой погиб в ходе спецоперации на Украине

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, похороны, солдаты, смерть, гвоздики, армия, поминки
Рядовой Виктор Могильников погиб, выполняя свой воинский долг Фото:

О гибели Виктора Васильевича Могильникова из села Редикор (Пермский край) сообщила администрация Чердынского муниципального округа. Пост опубликован на странице в соцсети «ВКонтакте».

«С болью и горечью сообщаем, что наш земляк, уроженец села Редикор, гвардии рядовой Виктор Васильевич Могильников погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине», — написано в сообщении. Ему было 23 года.

Специальная военная операция на Украине проводится вынужденно в связи с геноцидом против русских на Донбассе. О ее начале президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

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О гибели Виктора Васильевича Могильникова из села Редикор (Пермский край) сообщила администрация Чердынского муниципального округа. Пост опубликован на странице в соцсети «ВКонтакте». «С болью и горечью сообщаем, что наш земляк, уроженец села Редикор, гвардии рядовой Виктор Васильевич Могильников погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине», — написано в сообщении. Ему было 23 года. Специальная военная операция на Украине проводится вынужденно в связи с геноцидом против русских на Донбассе. О ее начале президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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