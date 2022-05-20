20 мая 2022

Снег выпал в Челябинской области в конце мая. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад в конце марта. Челябинск, погода, непогода, снегопад, климат
Автолюбители публикуют фото заснеженной трассы Фото:

Под Златоустом (Челябинская область) сегодня ночью выпал снег. Пользователи соцсетей публикую фотографии занесенных дорог, в частности, хребта Уреньга.

«Прогноз не обманул. Уреньга — это аномальная зона, лето кончилось», — пишут участники паблика «Инцидент. Златоуст» в соцсети «ВКонтакте».

Судя по фото, снегопад продолжается до сих пор. Кое-где установился незначительный снежный покров.

На хребте Уреньга выпал снег в конце мая

О непогоде синоптики предупреждали заранее. По прогнозу, в выходные в Челябинской области возможны ночные заморозки до -3 градусов. Днем температура воздуха не поднимется выше +6…+11. В ночь на воскресенье температура опуститься до 0…+5. При этом метеорологи обещают сильный ветер порывами до 18 метров в секунду, дожди с грозами, мокрый снег.

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Под Златоустом (Челябинская область) сегодня ночью выпал снег. Пользователи соцсетей публикую фотографии занесенных дорог, в частности, хребта Уреньга. «Прогноз не обманул. Уреньга — это аномальная зона, лето кончилось», — пишут участники паблика «Инцидент. Златоуст» в соцсети «ВКонтакте». Судя по фото, снегопад продолжается до сих пор. Кое-где установился незначительный снежный покров. О непогоде синоптики предупреждали заранее. По прогнозу, в выходные в Челябинской области возможны ночные заморозки до -3 градусов. Днем температура воздуха не поднимется выше +6…+11. В ночь на воскресенье температура опуститься до 0…+5. При этом метеорологи обещают сильный ветер порывами до 18 метров в секунду, дожди с грозами, мокрый снег.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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