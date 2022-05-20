Автолюбители публикуют фото заснеженной трассы
Под Златоустом (Челябинская область) сегодня ночью выпал снег. Пользователи соцсетей публикую фотографии занесенных дорог, в частности, хребта Уреньга.
«Прогноз не обманул. Уреньга — это аномальная зона, лето кончилось», — пишут участники паблика «Инцидент. Златоуст» в соцсети «ВКонтакте».
Судя по фото, снегопад продолжается до сих пор. Кое-где установился незначительный снежный покров.
На хребте Уреньга выпал снег в конце мая
О непогоде синоптики предупреждали заранее. По прогнозу, в выходные в Челябинской области возможны ночные заморозки до -3 градусов. Днем температура воздуха не поднимется выше +6…+11. В ночь на воскресенье температура опуститься до 0…+5. При этом метеорологи обещают сильный ветер порывами до 18 метров в секунду, дожди с грозами, мокрый снег.
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