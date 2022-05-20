Снег выпал в Челябинской области в конце мая. Фото

21 мая 2022 в 07:42 Размер текста - 17 +

Автолюбители публикуют фото заснеженной трассы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Под Златоустом (Челябинская область) сегодня ночью выпал снег. Пользователи соцсетей публикую фотографии занесенных дорог, в частности, хребта Уреньга. «Прогноз не обманул. Уреньга — это аномальная зона, лето кончилось», — пишут участники паблика «Инцидент. Златоуст» в соцсети «ВКонтакте». Судя по фото, снегопад продолжается до сих пор. Кое-где установился незначительный снежный покров. На хребте Уреньга выпал снег в конце мая Паблик «Инцидент. Златоуст» в соцсети «ВКонтакте» О непогоде синоптики предупреждали заранее. По прогнозу, в выходные в Челябинской области возможны ночные заморозки до -3 градусов. Днем температура воздуха не поднимется выше +6…+11. В ночь на воскресенье температура опуститься до 0…+5. При этом метеорологи обещают сильный ветер порывами до 18 метров в секунду, дожди с грозами, мокрый снег.

Под Златоустом (Челябинская область) сегодня ночью выпал снег. Пользователи соцсетей публикую фотографии занесенных дорог, в частности, хребта Уреньга. «Прогноз не обманул. Уреньга — это аномальная зона, лето кончилось», — пишут участники паблика «Инцидент. Златоуст» в соцсети «ВКонтакте». Судя по фото, снегопад продолжается до сих пор. Кое-где установился незначительный снежный покров. О непогоде синоптики предупреждали заранее. По прогнозу, в выходные в Челябинской области возможны ночные заморозки до -3 градусов. Днем температура воздуха не поднимется выше +6…+11. В ночь на воскресенье температура опуститься до 0…+5. При этом метеорологи обещают сильный ветер порывами до 18 метров в секунду, дожди с грозами, мокрый снег.