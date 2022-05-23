Причиной конфликта послужил малый штраф Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Десятилетний вратарь команды екатеринбургской ДЮСШ № 19 Артемий во время игры ударил судью кулаком в лицо, а затем начал избивать его клюшкой. Произошло это во время турнира «Ледокол» в селе Курганово под Екатеринбургом. Об этом в своем telegram-канале написал профессиональный хоккеист Никита Щитов.

«Прямо сейчас турнир в Курганово под Екатеринбургом. Судьи вывели из себя мальчишку», — написал Щитов. При счете 1:10 Артемий поставил подножку своему сопернику, за что судья наказал его малым штрафом, сообщил канал «Матч ТВ».

Судьи также эмоционально прокомментировали действия спортсмена. «Артемий вскипает и просто отоваривает судью кулаком. Это Уралмаш, детка», — прокомментировали произошедшее судьи.