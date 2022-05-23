Десятилетний хоккеист из Екатеринбурга избил судью клюшкой. Видео

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Хоккейный матч между командами ХК Трактор и ХК Йокерит. Челябинск, хк йокерит, хк трактор, хоккей
Причиной конфликта послужил малый штраф Фото:

Десятилетний вратарь команды екатеринбургской ДЮСШ № 19 Артемий во время игры ударил судью кулаком в лицо, а затем начал избивать его клюшкой. Произошло это во время турнира «Ледокол» в селе Курганово под Екатеринбургом. Об этом в своем telegram-канале написал профессиональный хоккеист Никита Щитов.

«Прямо сейчас турнир в Курганово под Екатеринбургом. Судьи вывели из себя мальчишку», — написал Щитов. При счете 1:10 Артемий поставил подножку своему сопернику, за что судья наказал его малым штрафом, сообщил канал «Матч ТВ».

Судьи также эмоционально прокомментировали действия спортсмена. «Артемий вскипает и просто отоваривает судью кулаком. Это Уралмаш, детка», — прокомментировали произошедшее судьи.

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Десятилетний вратарь команды екатеринбургской ДЮСШ № 19 Артемий во время игры ударил судью кулаком в лицо, а затем начал избивать его клюшкой. Произошло это во время турнира «Ледокол» в селе Курганово под Екатеринбургом. Об этом в своем telegram-канале написал профессиональный хоккеист Никита Щитов. «Прямо сейчас турнир в Курганово под Екатеринбургом. Судьи вывели из себя мальчишку», — написал Щитов. При счете 1:10 Артемий поставил подножку своему сопернику, за что судья наказал его малым штрафом, сообщил канал «Матч ТВ». Судьи также эмоционально прокомментировали действия спортсмена. «Артемий вскипает и просто отоваривает судью кулаком. Это Уралмаш, детка», — прокомментировали произошедшее судьи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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