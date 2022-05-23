Литва отзывает своего посла из России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, руки чиновника, дипломат
Посол Литвы покинет Россию 1 июня Фото:

С 1 июня 2022 года Литва отзывает своего посла из России. Об этом пишет агентство Reuters.

«Литва отзывает своего посла в России с 1 июня, согласно указу президента, подписанному в понедельник. Замена не названа», — пишет Reuters.

Ранее Литва выслала 10 российских дипломатов. Россия в ответ вызвала в Министерство иностранных дел посла Литвы и объявила, что страна должна выслать трех дипломатов. Также были закрыты консульства Литвы в Санкт-Петербурге и Пскове.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Подписаться
С 1 июня 2022 года Литва отзывает своего посла из России. Об этом пишет агентство Reuters. «Литва отзывает своего посла в России с 1 июня, согласно указу президента, подписанному в понедельник. Замена не названа», — пишет Reuters. Ранее Литва выслала 10 российских дипломатов. Россия в ответ вызвала в Министерство иностранных дел посла Литвы и объявила, что страна должна выслать трех дипломатов. Также были закрыты консульства Литвы в Санкт-Петербурге и Пскове.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...