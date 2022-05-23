Посол Литвы покинет Россию 1 июня
С 1 июня 2022 года Литва отзывает своего посла из России. Об этом пишет агентство Reuters.
«Литва отзывает своего посла в России с 1 июня, согласно указу президента, подписанному в понедельник. Замена не названа», — пишет Reuters.
Ранее Литва выслала 10 российских дипломатов. Россия в ответ вызвала в Министерство иностранных дел посла Литвы и объявила, что страна должна выслать трех дипломатов. Также были закрыты консульства Литвы в Санкт-Петербурге и Пскове.
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