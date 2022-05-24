В Перми закроют МФЦ, который не платил за аренду

Отделение МФЦ на улице Пермская закроется 1 июня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Перми с 1 июня прекратит работу отделение многофункционального центра «Мои документы», расположенное на ул. Пермская 43. Причина закрытия офиса — окончание договора безвозмездной аренды помещения у банка «УРАЛСИБ».

«Одним из ключевых направлений в работе офиса было оказание услуг юрлицам, а также строительным и риэлторским компаниям. После закрытия все госуслуги заявители смогут получить в ближайших отделениях», — сообщается на сайте Пермского МФЦ.

Отделения находятся по следующим адресам:

ул. Ленина, 64, банк «Урал ФД»

ул. Ленина, 92, агентство недвижимости «Перспектива»

ул. Попова, 23, агентство недвижимости «Альфа»

ул. Куйбышева, 9, филиал «Центральный»

Также в начале июня в Перми откроется еще одно отделение МФЦ. Офис разместится в торговом комплексе на ул. Юрша 1.