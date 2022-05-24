В Перми закроют МФЦ, который не платил за аренду

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Многофункциональный центр предоставления государственных услуг
Отделение МФЦ на улице Пермская закроется 1 июня Фото:

В Перми с 1 июня прекратит работу отделение многофункционального центра «Мои документы», расположенное на ул. Пермская 43. Причина закрытия офиса — окончание договора безвозмездной аренды помещения у банка «УРАЛСИБ».

«Одним из ключевых направлений в работе офиса было оказание услуг юрлицам, а также строительным и риэлторским компаниям. После закрытия все госуслуги заявители смогут получить в ближайших отделениях», — сообщается на сайте Пермского МФЦ.

Отделения находятся по следующим адресам:

  • ул. Ленина, 64, банк «Урал ФД»
  • ул. Ленина, 92, агентство недвижимости «Перспектива»
  • ул. Попова, 23, агентство недвижимости «Альфа»
  • ул. Куйбышева, 9, филиал «Центральный»

Также в начале июня в Перми откроется еще одно отделение МФЦ. Офис разместится в торговом комплексе на ул. Юрша 1.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П»
Подписаться
В Перми с 1 июня прекратит работу отделение многофункционального центра «Мои документы», расположенное на ул. Пермская 43. Причина закрытия офиса — окончание договора безвозмездной аренды помещения у банка «УРАЛСИБ». «Одним из ключевых направлений в работе офиса было оказание услуг юрлицам, а также строительным и риэлторским компаниям. После закрытия все госуслуги заявители смогут получить в ближайших отделениях», — сообщается на сайте Пермского МФЦ. Отделения находятся по следующим адресам: Также в начале июня в Перми откроется еще одно отделение МФЦ. Офис разместится в торговом комплексе на ул. Юрша 1.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...