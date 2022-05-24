В Перми закроют МФЦ, который не платил за аренду

Отделение МФЦ на улице Пермская закроется 1 июня
В Перми с 1 июня прекратит работу отделение многофункционального центра «Мои документы», расположенное на ул. Пермская 43. Причина закрытия офиса — окончание договора безвозмездной аренды помещения у банка «УРАЛСИБ».
«Одним из ключевых направлений в работе офиса было оказание услуг юрлицам, а также строительным и риэлторским компаниям. После закрытия все госуслуги заявители смогут получить в ближайших отделениях», — сообщается на сайте Пермского МФЦ.
Отделения находятся по следующим адресам:
- ул. Ленина, 64, банк «Урал ФД»
- ул. Ленина, 92, агентство недвижимости «Перспектива»
- ул. Попова, 23, агентство недвижимости «Альфа»
- ул. Куйбышева, 9, филиал «Центральный»
Также в начале июня в Перми откроется еще одно отделение МФЦ. Офис разместится в торговом комплексе на ул. Юрша 1.
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