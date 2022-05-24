Кардиолог Габинский рассказал о пользе кофе

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Union Coffee. Екатеринбург, капучино, кофе, union coffee
Кофе лучше пить в первой половине дня, сказал Ян Габинский Фото:

Кофе помогает при упадке сил и улучшает кровообращение мозга. Пить его лучше в первой половине дня. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил профессор, заслуженный врач России, заведующий кафедрой кардиологии Уральского государственного медицинского университета, действительный член РАЕН, член президиума правления РКО Ян Габинский.

«Мнение кардиологов относительно кофе в последнее время изменилось. Этот напиток вызывает и положительные моменты. Все зависит от человека, который его пьет. Он улучшает кровообращение головного мозга, помогает при упадке сил, а если снижено артериальное давление, позволяет сохранить бодрость на протяжении дня», — объяснил Ян Габинский.

Профессор рассказал, когда лучше употреблять кофе. «Если давление резко не повышается можно пить. И лучше это делать в первой половине дня. При склонности к повышенному артериальному давлению лучше выбирать безкофеиновый вариант. Рекомендация та же, пить предпочтительнее в первой половине дня», — отметил кардиолог.

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Кофе помогает при упадке сил и улучшает кровообращение мозга. Пить его лучше в первой половине дня. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил профессор, заслуженный врач России, заведующий кафедрой кардиологии Уральского государственного медицинского университета, действительный член РАЕН, член президиума правления РКО Ян Габинский. «Мнение кардиологов относительно кофе в последнее время изменилось. Этот напиток вызывает и положительные моменты. Все зависит от человека, который его пьет. Он улучшает кровообращение головного мозга, помогает при упадке сил, а если снижено артериальное давление, позволяет сохранить бодрость на протяжении дня», — объяснил Ян Габинский. Профессор рассказал, когда лучше употреблять кофе. «Если давление резко не повышается можно пить. И лучше это делать в первой половине дня. При склонности к повышенному артериальному давлению лучше выбирать безкофеиновый вариант. Рекомендация та же, пить предпочтительнее в первой половине дня», — отметил кардиолог.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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