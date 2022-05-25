Власти ХМАО за 50 млн сократят очереди в поликлиниках

26 мая 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО закупят рентгеновские аппараты в поликлиники Нижневартовска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти ХМАО потратят 50 млн рублей на закупку двух рентгеновских установок для поликлиник Нижневартовска. Это позволит сократить очередь на исследования. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО. «В этом году Нижневартовской городской поликлиникой будут закуплены две рентгенодиагностических установки. Один такой аппарат уже установлен в 1-й поликлинике, два других помогут снизить очередность на исследования. Потребность Нижневартовской городской поликлиники в этом медицинском оборудовании была подтверждена нормативными документами», — сказали в окружном департаменте. Установки планируется разместить в самой крупной взрослой поликлинике Нижневартовска №2 и в поликлинике №1. Согласно опубликованной на сайте госзакупок информации, один аппарат стоит 30,6 млн рублей, стоимость второго устройства составляет 19,4 млн рублей. В окружном департаменте уточнили, что финансирование будет осуществляться из средств страхового запаса обязательного медицинского страхования.

Власти ХМАО потратят 50 млн рублей на закупку двух рентгеновских установок для поликлиник Нижневартовска. Это позволит сократить очередь на исследования. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО. «В этом году Нижневартовской городской поликлиникой будут закуплены две рентгенодиагностических установки. Один такой аппарат уже установлен в 1-й поликлинике, два других помогут снизить очередность на исследования. Потребность Нижневартовской городской поликлиники в этом медицинском оборудовании была подтверждена нормативными документами», — сказали в окружном департаменте. Установки планируется разместить в самой крупной взрослой поликлинике Нижневартовска №2 и в поликлинике №1. Согласно опубликованной на сайте госзакупок информации, один аппарат стоит 30,6 млн рублей, стоимость второго устройства составляет 19,4 млн рублей. В окружном департаменте уточнили, что финансирование будет осуществляться из средств страхового запаса обязательного медицинского страхования.