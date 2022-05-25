Власти ХМАО за 50 млн сократят очереди в поликлиниках

Власти ХМАО потратят 50 млн рублей на закупку двух рентгеновских установок для поликлиник Нижневартовска. Это позволит сократить очередь на исследования. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО.
«В этом году Нижневартовской городской поликлиникой будут закуплены две рентгенодиагностических установки. Один такой аппарат уже установлен в 1-й поликлинике, два других помогут снизить очередность на исследования. Потребность Нижневартовской городской поликлиники в этом медицинском оборудовании была подтверждена нормативными документами», — сказали в окружном департаменте.
Установки планируется разместить в самой крупной взрослой поликлинике Нижневартовска №2 и в поликлинике №1. Согласно опубликованной на сайте госзакупок информации, один аппарат стоит 30,6 млн рублей, стоимость второго устройства составляет 19,4 млн рублей. В окружном департаменте уточнили, что финансирование будет осуществляться из средств страхового запаса обязательного медицинского страхования.
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Власти ХМАО потратят 50 млн рублей на закупку двух рентгеновских установок для поликлиник Нижневартовска. Это позволит сократить очередь на исследования. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО. «В этом году Нижневартовской городской поликлиникой будут закуплены две рентгенодиагностических установки. Один такой аппарат уже установлен в 1-й поликлинике, два других помогут снизить очередность на исследования. Потребность Нижневартовской городской поликлиники в этом медицинском оборудовании была подтверждена нормативными документами», — сказали в окружном департаменте. Установки планируется разместить в самой крупной взрослой поликлинике Нижневартовска №2 и в поликлинике №1. Согласно опубликованной на сайте госзакупок информации, один аппарат стоит 30,6 млн рублей, стоимость второго устройства составляет 19,4 млн рублей. В окружном департаменте уточнили, что финансирование будет осуществляться из средств страхового запаса обязательного медицинского страхования.