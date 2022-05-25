Водитель заплатит 3 млн матери пострадавшего в ДТП челябинца

26 мая 2022 в 16:54 Размер текста - 17 +

Такое решение принял суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Центральный районный суд Челябинска взыскал 3 млн рублей в пользу матери пострадавшего в ДТП мужчины. После аварии он стал инвалидом первой группы, рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Установлено, что 29 сентября 2019 года водитель на нерегулируемом пешеходном переходе произвел наезд на пешехода, причинив ему тяжкий вред здоровью. Потерпевшему установлена инвалидность первой группы бессрочно. Истица, которая также является инвалидом III группы, по настоящее время постоянно несет расходы на уход и содержание сына», — говорится в сообщении. Водитель был осужден за ДТП в феврале 2021 года. Уже после этого мать мужчины подала иск с требованиями о возмещении вреда здоровью, компенсации морального вреда. С учетом заключения прокурора Центральным районным судом Челябинска в пользу женщины с ответчика взыскано 3 млн рублей. Решение не вступило в законную силу.

Центральный районный суд Челябинска взыскал 3 млн рублей в пользу матери пострадавшего в ДТП мужчины. После аварии он стал инвалидом первой группы, рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «Установлено, что 29 сентября 2019 года водитель на нерегулируемом пешеходном переходе произвел наезд на пешехода, причинив ему тяжкий вред здоровью. Потерпевшему установлена инвалидность первой группы бессрочно. Истица, которая также является инвалидом III группы, по настоящее время постоянно несет расходы на уход и содержание сына», — говорится в сообщении. Водитель был осужден за ДТП в феврале 2021 года. Уже после этого мать мужчины подала иск с требованиями о возмещении вреда здоровью, компенсации морального вреда. С учетом заключения прокурора Центральным районным судом Челябинска в пользу женщины с ответчика взыскано 3 млн рублей. Решение не вступило в законную силу.