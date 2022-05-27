Российские установки ПВО сбили самолет ВСУ в Одесской области

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, стрельба, пво
Армия РФ уничтожила два склада с боеприпасами и пять установок «Град» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские ПВО сбили МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одесской области. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

«Средства ПВО РФ сбили в Одесской области один самолет МиГ-29 Украины. ВКС РФ высокоточными ракетами уничтожили пусковую установку ЗРК „Бук-М1-2“ и радиолокатор подсвета и наведения украинского С-300. Российская авиация уничтожила два склада боеприпасов, вывела из строя девять танков и пять установок РСЗО „Град“ ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.

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Российские ПВО сбили МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одесской области. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Средства ПВО РФ сбили в Одесской области один самолет МиГ-29 Украины. ВКС РФ высокоточными ракетами уничтожили пусковую установку ЗРК „Бук-М1-2“ и радиолокатор подсвета и наведения украинского С-300. Российская авиация уничтожила два склада боеприпасов, вывела из строя девять танков и пять установок РСЗО „Град“ ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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