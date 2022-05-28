Экс-замгубернатора ХМАО возглавил благотворительный фонд

29 мая 2022 в 10:35 Размер текста - 17 +

Дмитрий Шаповал ушел с поста вице-губернатора в 2018 году Фото: Евгений Листюк © URA.RU Дмитрий Шаповал, до 2018 года занимавший пост вице-губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, стал директором московского благотворительного фонда «Гранд Резерв». Организация может прекратить деятельность в ближайшем будущем. Главу фонда назначили 26 мая. «Фонд был зарегистрирован 16 сентября 2020 года, в настоящее время он может прекратить свою деятельность. Управление Федеральной налоговой службы по Москве 23 мая 2022 года приняло решение о предстоящем исключении благотворительного фонда из ЕГРЮЛ», — сообщает « Коммерсант ». Ранее URA.RU писало, что Дмитрий Шаповал покинул должность вице-губернатора ХМАО по строительным вопросам. Чиновник уволился по собственному желанию из-за переезда в другой регион.

Дмитрий Шаповал, до 2018 года занимавший пост вице-губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, стал директором московского благотворительного фонда «Гранд Резерв». Организация может прекратить деятельность в ближайшем будущем. Главу фонда назначили 26 мая. «Фонд был зарегистрирован 16 сентября 2020 года, в настоящее время он может прекратить свою деятельность. Управление Федеральной налоговой службы по Москве 23 мая 2022 года приняло решение о предстоящем исключении благотворительного фонда из ЕГРЮЛ», — сообщает «Коммерсант». Ранее URA.RU писало, что Дмитрий Шаповал покинул должность вице-губернатора ХМАО по строительным вопросам. Чиновник уволился по собственному желанию из-за переезда в другой регион.