28 мая 2022
27 мая 2022

Экс-замгубернатора ХМАО возглавил благотворительный фонд

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37е заседание Думы ХМАО, 14 октября 2014 года. Ханты-Мансийск, дмитрий шаповал
Дмитрий Шаповал ушел с поста вице-губернатора в 2018 году Фото:

Дмитрий Шаповал, до 2018 года занимавший пост вице-губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, стал директором московского благотворительного фонда «Гранд Резерв». Организация может прекратить деятельность в ближайшем будущем. Главу фонда назначили 26 мая.

«Фонд был зарегистрирован 16 сентября 2020 года, в настоящее время он может прекратить свою деятельность. Управление Федеральной налоговой службы по Москве 23 мая 2022 года приняло решение о предстоящем исключении благотворительного фонда из ЕГРЮЛ», — сообщает «Коммерсант».

Ранее URA.RU писало, что Дмитрий Шаповал покинул должность вице-губернатора ХМАО по строительным вопросам. Чиновник уволился по собственному желанию из-за переезда в другой регион.

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Дмитрий Шаповал, до 2018 года занимавший пост вице-губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, стал директором московского благотворительного фонда «Гранд Резерв». Организация может прекратить деятельность в ближайшем будущем. Главу фонда назначили 26 мая. «Фонд был зарегистрирован 16 сентября 2020 года, в настоящее время он может прекратить свою деятельность. Управление Федеральной налоговой службы по Москве 23 мая 2022 года приняло решение о предстоящем исключении благотворительного фонда из ЕГРЮЛ», — сообщает «Коммерсант». Ранее URA.RU писало, что Дмитрий Шаповал покинул должность вице-губернатора ХМАО по строительным вопросам. Чиновник уволился по собственному желанию из-за переезда в другой регион.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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