29 мая 2022
28 мая 2022
27 мая 2022

В Тюмени на улице Пермякова сбили пешехода. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Люди в масках. Тюмень, скорая помощь
В результате ДТП тюменцу понадобилась медицинская помощь Фото:

На одной из улиц Тюмени произошло ДТП, в результате которого сбили пешехода. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь. Видео с кадрами работы медиков появилось в социальных сетях.

«На Пермякова на пешеходном переходе сбили человека, на месте работают бригады скорой помощи», — сообщается в посте группы «ЧП Тюмень ЧС» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как бригада скорой помощи перевозит человека на носилках.

URA.RU направило запрос в УГИБДД Тюменской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен.

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На одной из улиц Тюмени произошло ДТП, в результате которого сбили пешехода. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь. Видео с кадрами работы медиков появилось в социальных сетях. «На Пермякова на пешеходном переходе сбили человека, на месте работают бригады скорой помощи», — сообщается в посте группы «ЧП Тюмень ЧС» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как бригада скорой помощи перевозит человека на носилках. URA.RU направило запрос в УГИБДД Тюменской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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