В результате ДТП тюменцу понадобилась медицинская помощь
На одной из улиц Тюмени произошло ДТП, в результате которого сбили пешехода. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь. Видео с кадрами работы медиков появилось в социальных сетях.
«На Пермякова на пешеходном переходе сбили человека, на месте работают бригады скорой помощи», — сообщается в посте группы «ЧП Тюмень ЧС» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как бригада скорой помощи перевозит человека на носилках.
URA.RU направило запрос в УГИБДД Тюменской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не был получен.
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