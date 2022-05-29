Экс-вратарь «Металлурга» стал лучшим игроком Чемпионата мира

Юхо Олкинуора покинул «Металлург» в начале марта Фото: Илья Московец © URA.RU

Финский вратарь Юхо Олкинуора, который два сезона выступал за команду «Металлург» (Магнитогорск, Челябинская область), признан лучшим игроком Чемпионата мира по хоккею. В финале соревнований финская команда победила Канаду, став чемпионом.

«Бывший вратарь „Металлурга“ Юхо Олкинуора получил приз MVP после завершения турнира. Финская команда стала чемпионом мира, победив сборную Канады (4:3 ОТ) в финале ЧМ. В этой игре голкипер отбил 19 бросков из 22», — пишет Sports.ru.

За время чемпионата Олкинуора провел восемь матчей, пропуская в среднем 1,11 шайбы и отражая 94,8% бросков. Также на его счету четыре сухих игры.

Олкинуора покинул хоккейный клуб «Металлург» в начале марта. В «Металлург» голкипер пришел в межсезонье-2020. За два сезона в команде Олкинуора провел 74 официальных матча: 4157 игровых минут, пять игр на «ноль», восемь минут штрафа, процент отраженных бросков 92,4. В «Металлурге» заявили, что «Олкинуора стал заложником ситуации».

После начала спецоперации по денацификации Украины финские власти начали призывать своих спортсменов покинуть Россию. Финские легионеры из ХК «Салавата Юлаева» ранее были вынуждены расторгнуть контракты со своим клубом.