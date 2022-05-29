29 мая 2022

В Челябинске начинают работать детские трудовые лагеря

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Аппаратное совещание у врип мэра Натальи Котовой. Челябинск, авдеев сергей
Сергей Авдеев рассказал о детских трудовых лагерях Челябинска Фото:

В Челябинске с 1 июня начинают работать детские трудовые лагеря. Об этом 30 мая рассказал на аппаратном совещании в администрации города вице-мэр по социальным вопросам Сергей Авдеев.

«1 июня начинается летняя оздоровительная компания. В этот день начнут работу лагеря с дневным пребыванием. И начнется первая трудовая смена — 550 детей будет работать в первой смене и всего за лето будет охвачено 1500 детей трудовой занятостью», — сообщил Авдеев.

По закону дети на каникулах работают только один летний месяц с понедельника по пятницу по три часа в день. На работу они устраиваются в муниципальный Центр поддержки молодежных инициатив. Школьники занимаются благоустройством парков и скверов, собирают мусор, оказывают помощь ветеранам и пожилым.

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В Челябинске с 1 июня начинают работать детские трудовые лагеря. Об этом 30 мая рассказал на аппаратном совещании в администрации города вице-мэр по социальным вопросам Сергей Авдеев. «1 июня начинается летняя оздоровительная компания. В этот день начнут работу лагеря с дневным пребыванием. И начнется первая трудовая смена — 550 детей будет работать в первой смене и всего за лето будет охвачено 1500 детей трудовой занятостью», — сообщил Авдеев. По закону дети на каникулах работают только один летний месяц с понедельника по пятницу по три часа в день. На работу они устраиваются в муниципальный Центр поддержки молодежных инициатив. Школьники занимаются благоустройством парков и скверов, собирают мусор, оказывают помощь ветеранам и пожилым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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