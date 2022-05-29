29 мая 2022

Больше пяти тысяч жителей ХМАО рискуют быть затопленными

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города перед международной промышленной выставкой
В зоне подтопления находится 47 населенных пунктов ХМАО Фото:

В ХМАО на территориях возможных подтоплений, в случае паводков, проживает больше пяти тысяч человек. Об этом рассказал директор департамента гражданской защиты населения ХМАО Николай Зайцев во время онлайн-эфира.

«В зону возможного подтопления в ХМАО попадают 47 населенных пунктов. Согласно реестру, в зоне подтопления может оказаться 2 029 жилых зданий, в которых проживает 5 666 человек. Из них больше тысячи — дети», — сказал Зайцев.

Он уточнил, что на территории Нижневартовска на территории подтопления находится поселок СНА и Дивный. Однако на данный момент изменений уровня воды не зафиксировано. «На сегодняшний день предпосылок для возникновения ЧС не прогнозируется», — заключил Зайцев.

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В ХМАО на территориях возможных подтоплений, в случае паводков, проживает больше пяти тысяч человек. Об этом рассказал директор департамента гражданской защиты населения ХМАО Николай Зайцев во время онлайн-эфира. «В зону возможного подтопления в ХМАО попадают 47 населенных пунктов. Согласно реестру, в зоне подтопления может оказаться 2 029 жилых зданий, в которых проживает 5 666 человек. Из них больше тысячи — дети», — сказал Зайцев. Он уточнил, что на территории Нижневартовска на территории подтопления находится поселок СНА и Дивный. Однако на данный момент изменений уровня воды не зафиксировано. «На сегодняшний день предпосылок для возникновения ЧС не прогнозируется», — заключил Зайцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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