Больше пяти тысяч жителей ХМАО рискуют быть затопленными

В зоне подтопления находится 47 населенных пунктов ХМАО Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ХМАО на территориях возможных подтоплений, в случае паводков, проживает больше пяти тысяч человек. Об этом рассказал директор департамента гражданской защиты населения ХМАО Николай Зайцев во время онлайн-эфира.

«В зону возможного подтопления в ХМАО попадают 47 населенных пунктов. Согласно реестру, в зоне подтопления может оказаться 2 029 жилых зданий, в которых проживает 5 666 человек. Из них больше тысячи — дети», — сказал Зайцев.

Он уточнил, что на территории Нижневартовска на территории подтопления находится поселок СНА и Дивный. Однако на данный момент изменений уровня воды не зафиксировано. «На сегодняшний день предпосылок для возникновения ЧС не прогнозируется», — заключил Зайцев.