30 мая 2022

Челябинский пенсионер пострадал, защищая голубей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер на открытии спортивного комплекса «Динамо». Челябинск, голуби
Пожилой человек держит голубятню во дворе (фото из архива) Фото:

В Калининский районный суд Челябинска передано уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в разбойном нападении на пенсионера, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. По данным URA.RU от собственного источника, изначально пожилой человек сделал обвиняемому замечание из-за того, что тот осквернял его дворовую голубятню.

«Пожилой мужчина держит во дворе на улице Калинина, 23 голубятню, днем пошел проверять ее и увидел, что пьяный мужчина справляет нужду прямо на голубей. Пострадавший сделал мужчине замечание, тогда тот напал на него, ударил кулаком по голове и похитил его мобильный телефон стоимостью 10 тыс. рублей», — рассказал источник.

В ходе предварительного следствия обвиняемый помещен под стражу судом по ходатайству следователя. Вину в преступлении по статье 162 УК РФ («Разбой») не признал.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог», будьте в курсе всех важных событий.

В Калининский районный суд Челябинска передано уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в разбойном нападении на пенсионера, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. По данным URA.RU от собственного источника, изначально пожилой человек сделал обвиняемому замечание из-за того, что тот осквернял его дворовую голубятню. «Пожилой мужчина держит во дворе на улице Калинина, 23 голубятню, днем пошел проверять ее и увидел, что пьяный мужчина справляет нужду прямо на голубей. Пострадавший сделал мужчине замечание, тогда тот напал на него, ударил кулаком по голове и похитил его мобильный телефон стоимостью 10 тыс. рублей», — рассказал источник. В ходе предварительного следствия обвиняемый помещен под стражу судом по ходатайству следователя. Вину в преступлении по статье 162 УК РФ («Разбой») не признал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...