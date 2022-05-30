Челябинский пенсионер пострадал, защищая голубей

Пожилой человек держит голубятню во дворе (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Калининский районный суд Челябинска передано уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в разбойном нападении на пенсионера, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. По данным URA.RU от собственного источника, изначально пожилой человек сделал обвиняемому замечание из-за того, что тот осквернял его дворовую голубятню.

«Пожилой мужчина держит во дворе на улице Калинина, 23 голубятню, днем пошел проверять ее и увидел, что пьяный мужчина справляет нужду прямо на голубей. Пострадавший сделал мужчине замечание, тогда тот напал на него, ударил кулаком по голове и похитил его мобильный телефон стоимостью 10 тыс. рублей», — рассказал источник.

В ходе предварительного следствия обвиняемый помещен под стражу судом по ходатайству следователя. Вину в преступлении по статье 162 УК РФ («Разбой») не признал.