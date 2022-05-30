В Перми открылся кинотеатр «Синема 5»

Многие пермяки были разочарованы отсутствием в кинотеатре зала IMAX Фото: Depositphotos.com

В пермском торговом центре iMall «Эспланада» в техническом режиме открылся многозальный кинотеатр сети «Синема 5». Стоимость билетов на ближайшие сеансы составляет 180 рублей.

«Уже сейчас мы готовы принимать наших первых гостей! Техническое открытие было успешно запущено и вплоть до официального старта будет возможно все — изменение расписания, отмена сеанса, деньги за билеты на который мы вам, конечно же, вернем, сбой работы кассы, бара, и т. д.», — сообщается в группе кинотеатра в соцсети «ВКонтакте».

Официальное открытие состоится 4 июня. В «Синема 5» будут работать 9 залов, рассчитанных на 1,1 тысячу мест. Ранее многие пермяки критиковали кинотеатр за отсутствие зала IMAX. Сеть «Синема 5» была основана 12 лет назад, сегодня насчитывает 14 кинотеатров по всей России. Управляющая компания киносети находится в Йошкар-Оле.